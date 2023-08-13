KOÇ: Partneriniz üzerinde oldukça etkilisiniz.

Enerjinizi ona yansıtabiliyorsunuz. Çevresel aktivitelere birlikte katılacak, bir çok şeyi paylaşacaksınız. Bugün kendinize güvenebilir, girişimciliğinizi ortaya koyabilirsiniz.

BOĞA: Kısa yollar yaparak görüşeceğiniz kişilerden olumlu elektrik alacaksınız. Bugün duygusal sorunlarınızı arka plana atacak ve partnerinizin sorunlarına kısa sürede çözüm bulacaksınız.

Bazı kuşkularınızdan sıyrılmalısınız.

İKİZLER: Siz doğal yapınızı bozmak istemiyor, çevrenizin kendilerine katılım tekliflerine olumsuz yanıt veriyorsunuz. Ortak paydalara sahip olduğunuz kişilere şans vermelisiniz. Bu durumda bazı atılımların şart olduğunu bilmelisiniz.

YENGEÇ: Enerjinizin gücünü siz de fark ediyor ve çevrenize isteklerinizi kabul ettirme konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün, sıra dışı çalışmalar içinde bulunacaksınız. Bir çok arkadaşınız. size ulaşmak için fırsat kolluyorlar.

ASLAN: Kişisel isteklerinizde artış kaydederken... arkadaşlarınızın da yoğun talepleri ile karşılaşabilirsiniz.

İşlek zekanızı kullanabileceğiniz yeni konular karşınıza gelecek. Partnerinizin fikirleri sizin için önemli olacak.

BAŞAK: Bazı olayların açığa çıkmasını istemediğiniz için, çevrenize geleneksel bir tutum sergileyebilirsiniz.

Bulunduğunuz ortamda bir çok alternatif söz konusu. Tepki almak istemediğiniz bir çok konu var. İlişkileriniz canlanacak.

TERAZİ: Maddi konularda girişimciliğinizi engelleyen gizli kuşkularınız var. İş birliği içinde hareket etmek için katılım beklemenize rağmen, sizinle aynı şeyi düşünmeyen kişiler var.

Önemsediğiniz kişilere zaman tanımalısınız.

AKREP: Duygusal konuların sizi rahatsız etmesine izin vermemelisiniz. Karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmelisiniz. Yaşam kalitenizle ilgili gelişimler söz konusu. Kariyerinizle ilgili çeşitli konuşmalar içinde olacaksınız.

YAY: Duygusal kısıtlamalara gelemediğiniz halde, kendinize koyduğunuz gereksiz tabular yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Bugün özellikle yapmanız gereken çok iş var ve olayları abartmanız konusunda bazen aşırıya kaçıyorsunuz.

OĞLAK: İkili ilişkilerinizde bir canlanma söz konusu olacak. Partnerinizle birlikte yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve bir çok entelektüel konularda paylaşımlar yaşayacaksınız. Neşeli tavırlarınızla başkalarına örnek olabilirsiniz.

KOVA: Duygusal davrandığınız zaman kaybettiğinizi biliyor ve yaşamı farklı bir şekilde algılıyorsunuz.

İlişkilerinizde yaşadığınız sorunların kaynağı; kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyişinizdir. Aşk yaşantınız gündemde..

BALIK: Bugün bulunduğunuz koşulları kendinize yönlendirmek isterken, çevresel faktörleri unutmamalısınız.

Küçük egoların başınıza iş açmasını istemiyorsanız, kendinizi dizginlemek zorundasınız.

Hedefleriniz doğru seçmelisiniz.