Yıldız falınız

KOÇ: Kendinizi bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmeye çalışmalısınız. Denetleme ve diretme özelliğiniz yüzünden, karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz.



BOĞA: Sevdiğiniz kişi ile yaşadığınız zıtlaşmalar, yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz. Sakinliği denemelisiniz. Bugün Jüpiter ve Uranüs geçmiş işlerinizde olumlu bir destek veriyor. . İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.



İKİZLER: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var.. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz.



YENGEÇ: Güvensizliğinizi yendiğiniz zaman, çok daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmaya çalışmalısınız. Kendi bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.



ASLAN: Kendi düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman, başarılı oluyorsunuz. Aşk sadece 'ben' duygusu değildir. Oysa siz her şeyi kendi doğrularınıza göre yorumluyorsunuz



BAŞAK: Duygularınızla yaşadığınız zaman, sizi anlamak o kadar zor ki. Alınganlık gösterebilir, çevrenizi kırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman, olayları gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. Eski hataları artık tekrarlamamalısınız.



TERAZİ: İş yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz. Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabiliyor. Paylaşım konusunda cimri

davranıyor ve işinizi hiç kimseye emanet edemiyorsunuz. Çevrenize güvenmeyi öğrenmelisiniz.



AKREP: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız.. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel bir şey.



YAY: Yeni projelerin gündemde olacağı bir gündesiniz. Kafanızdaki konuları fazla düşünmeyin. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Geriye dönüşleriniz zor oluyor. Bünyeniz her an sorun çıkarabilir.



OĞLAK: İş konusunda çoğul düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz.. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.



KOVA: İşinizdeki çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz. Artık felsefenizi değiştirmelisiniz.



BALIK: Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz ve geriye çekiliyorsunuz. Sinir siteminizin hassas olduğunu unutmayın.

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