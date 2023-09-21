Yıldız falınız

KOÇ: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacaksınız. Bağlantınız olan kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız.



BOĞA: Yakın çevrenizde kuracağınız sağlam dostluklarınızın yararını göreceksiniz. Bugün Ay, iletişim konusunda ilginç olaylarla karşılaşabileceğinizi hatırlatıyor. Sistemli yapınızı zorlasa da, esnek davranmalısınız.



İKİZLER: Kişisel zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizle aranızda romantik konuşmalar yapacak ve yaşamı hızlı yakalamak isteyeceksiniz.



YENGEÇ: Geniş seçim yelpazesi olan bir kişi olarak çevrenize agresif davranabilirsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.



ASLAN:

Düşünce bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.



BAŞAK: Yaptığınız işler konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Konulara yaklaşımınız, pratik ve önlemci. Özellikle, yenilikler konusunda her zamanki çekimser tavırlarınızı pratik ve hızlı bir şekilde aşıyorsunuz.



TERAZİ:Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partnerinize güç kanıtlamaya çalışırsanız tepki alacaksınız.



AKREP: Güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularda yeni fikirlere açıksınız.



YAY: İçinizdeki çılgınlığı saklamak adına duygu saplantıları yaşıyorsunuz. Oysa, bugün kafanızdan birçok çılgınlık geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Kalbi dolu olan partnerlerini şaşırtacaktır.



OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için; olaylar istemediğiniz boyutlara taşıyor. Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada planlarınızı kendinize saklamalısınız.



KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve üzülüyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile, sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.



BALIK: Yaşamı doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden oluyor. Bugün Ay, aşk ilişkilerinizi olumlu etkiliyor.



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