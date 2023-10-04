KOÇ: Araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, iş başarınızı olumlu etkiliyor. Daha detaycısınız. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı engellemeyin.

BOĞA: Başarılı bir iş dönemi yaşadığınız halde Jüpiter retrosundan, hedeflerinizde zorlanıyorsunuz.

Çevrenizle kuracağınız olumlu iletişim, size yardımcı olacaktır. Bazen aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor.

İKİZLER: Merkür retro yapıyor. Yeni başlangıçların her zaman gerginlik getirdiğini biliyorsunuz.

Maddesel güvenliğiniz ön planda olacak ve kan bağı olduğunuz kişilerle tartışacağınız konularda onlara da söz hakkı vermeyin.

YENGEÇ: Ortak dostlarınızla birlikte, iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz.

Bugün pratik işlerin çözümü sizi bekliyor. Uzun zamandır unuttuğunuz işlerin yeniden karşınıza çıkıyor. Hızlı hareket etmelisiniz.

ASLAN: Planlı davrandığınız zaman, olaylar kendiliğinden rayına oturuyor. Bugün, olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak, enerjinizi dengeleyeceksiniz.

Başlatacağınız çalışmalara bireysel yapmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK: Sorumluluğunuzun artması sizi olumsuz etkilediğini zannediyorsunuz. Aslında yaşam enerjinizin daha çok artıracak bir olay. İş konusunda, ayrıntıları hesaplamak zorundasınız.

Korkularınızı bir an önce yenmelisiniz.

TERAZİ: Bugün rekabetçi yapınız aşkta da kendini farklı bir şekilde gösteriyor. Sevgilerinizi özel yaşadığınız için, yanlış anlaşılıyorsunuz. Tutkulu yapınız; sizi farklı ilişkilere sürüklerken, düşünmeniz gereken çok şey var.

AKREP: Sabit düşüncelerden uzaklaştığınız zaman, kendinizi iyi hissediyorsunuz. İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini biliyorsunuz. Karşı cinse istediklerinizi yaptıracağınız bir gün içindesiniz. İlişkilerinizde başarılısınız.

YAY: İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gündesiniz.

Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız bir gün. Bazı paslaşmalar sonucunda ilerleyen saatlerde istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz.

Yaşama felsefi bakıyorsunuz.

OĞLAK: Bugün, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu. Bir çok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki koşullardan bağımsız olarak düşünün ve hareket edin.

KOVA: Özgüveniniz o kadar tam ki, hiçbir konuda hata kabul etmek istemiyorsunuz.. Sizden çok şey bekleniyor. Her işe yetişmeniz mümkün değil. Ailenize de zaman ayırmalısınız.

Dostlar her konuda yardımcı olacaklar.

BALIK: Neptün ve Satürn'den önemli destekler almaya başlayacaksınız. Öözgürlüğünüzü zedelemeyen işlere hazırsınız. Bugün, olayları sürekli yargılayarak, duygusal tatminlerinizin çıtasını yüksek tutmak isteyeceksiniz.