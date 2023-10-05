Yıldız falınız

KOÇ: Sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta.. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.



BOĞA: Siz her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Jüpiter ve Uranüs burcunuzda da geri giderken olabilecek sorunları önleme için, küçük molalar vermelisiniz.



İKİZLER: İş yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız



YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız, onların fikirlerini de almak zorundasınız. Bugün bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman yapmak istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz. Planlı olmalısınız.



ASLAN: Bugün, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz. Kendinizi yoruyorsunuz.



BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz. Güvenli olmak size yakışıyor.



TERAZİ: Bugün, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyon birliğine ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, bir çok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabileceğiniz konular var.



AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz.. Karşı cinsle ilişkilerinizde çok şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.



YAY: Bugün elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız, iş yaşantınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.



OĞLAK: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyor bazen olumlu olmayabilir. Derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişilerde hata yapabilir. Araştırmaya yönelik çalışarak, ince işler peşinde koşacaksınız.



KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Özel paylaşımlarınız için fedakarlıklar yapmalısınız.



BALIK: Bugün yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz.. Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Yapmak istediğiniz bir çok işin listesiniz yapın ve aceleye getirmeden sırayla toparlayın

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