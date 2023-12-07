Yıldız falınız

KOÇ: Kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp hatalarını sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır. Sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.



BOĞA: Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Venüs, motivasyon sağlıyor. İstediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmayı denemelisiniz.



İKİZLER: Kariyerinize katkısı olacak hamleleri sürdürmek istiyorsanız; enerjinizi çok iyi kullanmanız gerekiyor. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Bu dönem, yüksek hedefleriniz olacak.



YENGEÇ: Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. İş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündemde. İş başarınız arttıkça, işler ayağınıza gelecek.



ASLAN: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



BAŞAK: Tartışmalardan uzak durun. Güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda çevreniz kalabalık olacak.



TERAZİ: İşbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planlarınızı asla açıklamayın ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmayın.



AKREP: Sevdiklerinizle bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Gereksiz kaoslara dikkat etmelisiniz.



YAY: Çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz, size karşıt düşünceler geliştirebilir. İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken, başarınızı garantilemekte fayda var.



OĞLAK: Sevgilinizi özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönem. Onun eleştirici yönleri canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirin.



KOVA: Mükemmele kavuşmak zaman alacaktır. Kendinize sorduğunuz sorular çok önemli unutmayın. Bugünlerde çevrenizden, eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla göreceksiniz.



BALIK: Bugün aşkta güç savaşına girmeyin. Daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz. Sosyal amaçlarınızı doğru kullanacaksınız. Rejiminize ve diyetinizi dikkat edin. Bünyenizi yormamalısınız.

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