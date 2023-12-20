KOÇ: Bugün üst düzeyde kişilerle görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Aile içinde bazı anlaşmazlık konusu olan ve aslında çok kolaylıkla halledilebilecek konuda detayları konuşacaksınız.

BOĞA: Duygusal ilişkilerinize rest çekseniz bile aşktan kopmanız kolay olmayacak. Sadece keyifli günler geçirirken, bu beraberliklerinizden çok şey beklememelisiniz. Dostluk alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız.

İKİZLER: Bu hafta maddi konularda iş imkanlarınız artıyor. Organizasyon çalışmalarından küçük ölçülerde para kazanabilirsiniz. Çok istediğiniz ve kafanızda şekillendirdiğiniz uzun vadeli isteklerinizi gözden geçirmelisiniz.

YENGEÇ: Ortaklarınızla birlikte, riskli kararlara imza atabileceğinizi gösteriyor. Ani heyecanlarınıza kapıldığınız zaman bir sonraki adımınızda yanılgı içine düşebiliyorsunuz. Bugün, iddiacı yapınız çevrenizle çelişkilisiniz.

ASLAN: Çevrenizdeki kişilerin fikirlerinden yaralanmak istediğiniz bir gün içindesiniz. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca daha fazla yaklaştığınızı görmekten mutlu olacaksınız.

Koşullarınızı yeniden yapılandırmalısınız.

BAŞAK: Maddi konuların üstesinden gelebilmek için bazı planlara ihtiyacınız var. Harcamalarınıza belli bir disiplin getirmeli ve karşınıza çıkan ani fırsatlardan faydalanmalısınız. Çevrenizle birlikte hareket etmeniz gerekebilir.

TERAZİ: Bugün ailenizin istekleri karşısında bocalamalar yaşayabilirsiniz ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.

Enerjinizin üstünde hareket ettiğiniz zaman sinirli ve asabi tavırlar sergiliyorsunuz.

AKREP: Bugün yalnızlık duygunuz çok güçlü ve olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Anlaşılmadığınızı zannederek arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz..

Uzun süredir tanıştığınız biri ile her an duygusal anlar yaşayabilirsiniz.

YAY: Bugün çalışma yaşantınızla ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu olabilir.

İşinizde gerekli sorumluluk duygusuna sahip olmanıza rağmen bazı zorluklar yaşıyorsunuz.

OĞLAK: Hırslarınızın sizi esir almasına izin vermediğiniz zaman kendinizi son derece huzurlu ve rahat hissediyorsunuz. Bugün, mesleki anlamda başarınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.

Gücünüzün farkında olacağınız bir gün.

KOVA: Bugün, yalnız kalma ihtiyacı içindesiniz. Daha dingin düşünmek istiyorsunuz. Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün ve yakın dostlarınızın güçlü desteği sayesinde yapmayı planladığınız aktiviteleri yaşama geçirmelisiniz.

BALIK: Bugün partnerinizin duygusal yaklaşımları kafanızın karışmasına neden olacaktır. Aranızda sorun haline gelen güven konularını tekrar konuşmalısınız. Fikirlerine önem verdiğinizi ona hissettirmeli, onayını almalısınız.