KOÇ: Beklentileriniz konusunda oldukça derin bir sorgulama içindesiniz. Çevrenizin gizlediği zannettiğiniz konular, soru işareti oluşturabilir. Bugün kendinizi yargılama konusunda oldukça başarılısınız.
BOĞA: Duygusal konularda hayallerinizi akılcı irdelemeniz gerektiğini biliyorsunuz, bugün aşırıya kaçan kıskançlığınızı bastırmayı beceremiyorsunuz. Sahiplenme duygunuz hatalara neden olabiliyor.
İKİZLER: Yaratıcılığınızı ortaya çıkaran her türlü donanıma sahipsiniz. İşinizle ilgili yeni yapılanmalara hazır olmalısınız.
Yapacağınız her türlü aktiviteye enerjinizi olumlu bir şekilde aktaracaksınız.
YENGEÇ: Aşk konusunda kendinizi enerjik ve yeni olaylara hazır hissediyorsunuz. Bugün, karşılaşacağınız kişilerin donanımlı yapılarından olumlu etkiler alacaksınız. Kendinizi ispat etmenin tam zamanı.
ASLAN: Ailenize derin hislerle bağlı olmanızdan dolayı, onların her türlü problemleri karşısında tedirgin olabiliyorsunuz.
Bugün isteklerinizin sınırını geniş tutmak isteyecek, taviz vermeyeceksiniz.
BAŞAK: Bugün hissettikleriniz konusunda düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyorsunuz.
Kişisel egonuzun güçlü olmasından dolayı, etrafınızdaki konulara eleştirici bir gözlem çerçevesi içinde yaklaşacaksınız.
TERAZİ: Bugün dengenizi bozmamak adına, pozitif düşündüğünüz konularda çevrenize taviz vermek istemeyebilirsiniz. Tartışmalardan uzak kalın. Maddesel konulara daha fazla ağırlık vermeniz gerekiyor.
AKREP: İlgilendiğiniz konuları kişisel yaratıcılığınızla süsleyebilir ve isteklerinizi yansıtabilirsiniz.
Bugün, ilişkinize yükleyebileceğiniz büyük anlamlar var. Beklentilerinizin sınırını çizerken zorlanabilirsiniz.
YAY: Bilinçaltı düşüncelerinizin sizi yönlendirmesine izin vermek için uygun bir gün içindesiniz. Gerçekleştirmeyi amaçladığınız birçok aktivite var ve güçlü dostların desteğini görmek istiyorsunuz.
OĞLAK: Çevrenizde güçlü dostlarınızın olması sizi mutlu ediyor gibi görünse de, zaman içinde rekabet oluşmasına neden olacak.
Derin araştırmalar gündeminizi meşgul edebilir. Sabırlı yönlerinizi kullanacaksınız.
KOVA: Yalnızlığın size sağladığı tek şey, derin düşünmenizi gerektirecek konularda yeni keşiflerde bulunmanız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin önemini bir kez daha kavrayıp hedeflerinize sarılacaksınız.
BALIK: Çevrenizde güvendiğiniz kişilerle çalışmaktan büyük bir zevk alıyorsunuz. Bugün içsel hesaplaşmalarınız olabilir. Geçmiş tecrübelerinizi yaşama geçirme konusunda sezgisel gücünüzü kullanabileceksiniz.