KOÇ: Beklentileriniz konusunda oldukça derin bir sorgulama içindesiniz. Çevrenizin gizlediği zannettiğiniz konular, soru işareti oluşturabilir. Bugün kendinizi yargılama konusunda oldukça başarılısınız.

BOĞA: Duygusal konularda hayallerinizi akılcı irdelemeniz gerektiğini biliyorsunuz, bugün aşırıya kaçan kıskançlığınızı bastırmayı beceremiyorsunuz. Sahiplenme duygunuz hatalara neden olabiliyor.

İKİZLER: Yaratıcılığınızı ortaya çıkaran her türlü donanıma sahipsiniz. İşinizle ilgili yeni yapılanmalara hazır olmalısınız.

Yapacağınız her türlü aktiviteye enerjinizi olumlu bir şekilde aktaracaksınız.

YENGEÇ: Aşk konusunda kendinizi enerjik ve yeni olaylara hazır hissediyorsunuz. Bugün, karşılaşacağınız kişilerin donanımlı yapılarından olumlu etkiler alacaksınız. Kendinizi ispat etmenin tam zamanı.

ASLAN: Ailenize derin hislerle bağlı olmanızdan dolayı, onların her türlü problemleri karşısında tedirgin olabiliyorsunuz.

Bugün isteklerinizin sınırını geniş tutmak isteyecek, taviz vermeyeceksiniz.

BAŞAK: Bugün hissettikleriniz konusunda düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyorsunuz.

Kişisel egonuzun güçlü olmasından dolayı, etrafınızdaki konulara eleştirici bir gözlem çerçevesi içinde yaklaşacaksınız.

TERAZİ: Bugün dengenizi bozmamak adına, pozitif düşündüğünüz konularda çevrenize taviz vermek istemeyebilirsiniz. Tartışmalardan uzak kalın. Maddesel konulara daha fazla ağırlık vermeniz gerekiyor.

AKREP: İlgilendiğiniz konuları kişisel yaratıcılığınızla süsleyebilir ve isteklerinizi yansıtabilirsiniz.

Bugün, ilişkinize yükleyebileceğiniz büyük anlamlar var. Beklentilerinizin sınırını çizerken zorlanabilirsiniz.

YAY: Bilinçaltı düşüncelerinizin sizi yönlendirmesine izin vermek için uygun bir gün içindesiniz. Gerçekleştirmeyi amaçladığınız birçok aktivite var ve güçlü dostların desteğini görmek istiyorsunuz.

OĞLAK: Çevrenizde güçlü dostlarınızın olması sizi mutlu ediyor gibi görünse de, zaman içinde rekabet oluşmasına neden olacak.

Derin araştırmalar gündeminizi meşgul edebilir. Sabırlı yönlerinizi kullanacaksınız.

KOVA: Yalnızlığın size sağladığı tek şey, derin düşünmenizi gerektirecek konularda yeni keşiflerde bulunmanız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin önemini bir kez daha kavrayıp hedeflerinize sarılacaksınız.

BALIK: Çevrenizde güvendiğiniz kişilerle çalışmaktan büyük bir zevk alıyorsunuz. Bugün içsel hesaplaşmalarınız olabilir. Geçmiş tecrübelerinizi yaşama geçirme konusunda sezgisel gücünüzü kullanabileceksiniz.