KOÇ: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Kişisel deneyimlerinizi ve yeteneklerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün.



BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz. İlginç ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Tarzınızı isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gün içindesiniz.

İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanın. Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. Kazançlar konusunda güçlü destekler alacaksınız.

Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ: Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Bugün, değişime hazırsınız.

Organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli ve kişisel başarınızı arttırmayı denemelisiniz.

ASLAN: Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir. Gizliliklerden uzak kalmanız gereken bir gün. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz.

Partnerinize kızmaktan vazgeçin.

BAŞAK: İşinizle ilgili değişimlere hazırsınız. Çevresel koşullarınız yeniden gözden geçirmelisiniz.

Birçok sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız çok sıkılacaktır. Oysa yaşamınızla ilgili yeni yapılanmalar sizi bekliyor.

TERAZİ: Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi, hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.

AKREP: Bugün, çevresel ilişkilerinizde zincirleme yapılanmalar söz konusu. Ay, sosyal ilişkilerinizi olumlu bir şekilde etkilerken, arkadaşlarınız arasında ilginç fikirlerinizle, yaratıcılığına en çok başvurulan kişi oluyorsunuz.

YAY: Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi karşı tarafa sunacak ve fikirlerinizi kabul ettireceksiniz.

Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Onların sizi yargılamasına izin vermemelisiniz.

OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Onun düşüncelerinden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz. Dostlarınızla bir arada olmak, size oldukça iyi gelecektir.

KOVA: Fiziksel özelliğinizi maddesellikle homojen bir şekilde destekleyeceğiniz bir gün.. Kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmelisiniz.

Bugün çevrenizdeki bazı kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz.

BALIK: Sezgilerimizin sizi yorduğunu fark ediyor ve gerekli önlemleri almıyorsunuz. Araştırmaya yönelik davranışlarının olumlu sonuç getirmesini istiyorsanız, bilinçaltınızın rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmemelisiniz.