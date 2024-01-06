KOÇ: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Kişisel deneyimlerinizi ve yeteneklerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün.
BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz. İlginç ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Tarzınızı isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gün içindesiniz.
İKİZLER: Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanın. Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. Kazançlar konusunda güçlü destekler alacaksınız.
Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.
YENGEÇ: Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Bugün, değişime hazırsınız.
Organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli ve kişisel başarınızı arttırmayı denemelisiniz.
ASLAN: Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir. Gizliliklerden uzak kalmanız gereken bir gün. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz.
Partnerinize kızmaktan vazgeçin.
BAŞAK: İşinizle ilgili değişimlere hazırsınız. Çevresel koşullarınız yeniden gözden geçirmelisiniz.
Birçok sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız çok sıkılacaktır. Oysa yaşamınızla ilgili yeni yapılanmalar sizi bekliyor.
TERAZİ: Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi, hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.
AKREP: Bugün, çevresel ilişkilerinizde zincirleme yapılanmalar söz konusu. Ay, sosyal ilişkilerinizi olumlu bir şekilde etkilerken, arkadaşlarınız arasında ilginç fikirlerinizle, yaratıcılığına en çok başvurulan kişi oluyorsunuz.
YAY: Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi karşı tarafa sunacak ve fikirlerinizi kabul ettireceksiniz.
Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Onların sizi yargılamasına izin vermemelisiniz.
OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Onun düşüncelerinden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz. Dostlarınızla bir arada olmak, size oldukça iyi gelecektir.
KOVA: Fiziksel özelliğinizi maddesellikle homojen bir şekilde destekleyeceğiniz bir gün.. Kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmelisiniz.
Bugün çevrenizdeki bazı kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz.
BALIK: Sezgilerimizin sizi yorduğunu fark ediyor ve gerekli önlemleri almıyorsunuz. Araştırmaya yönelik davranışlarının olumlu sonuç getirmesini istiyorsanız, bilinçaltınızın rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmemelisiniz.