KOÇ: Kişisel enerjinizi, sosyal yapınızla birleştirerek kendinizi yoğun duygular içinde hissedeceksiniz. Bugün özellikle yapmanız gereken çok şey var. Hala küçük olaylarla potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz

BOĞA: Çevresel faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Çalıştığınız kişilerin katkılarını inkar edemezsiniz. Sizin için zaman önemli. İsteklerinizi gerçekleştirmek için kısıtlı zamana tahammülünüz yok.

İKİZLER: Çevrenizin etkisinde kaldığınız için, küçük yanılmalar her zaman mümkün. Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Bugün çevrenizdeki kişilerle işbirliği yapacaksınız.

YENGEÇ: Küçük yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşarak kafanızdaki bir takım karışıklara çözüm bulacaksınız. Bugün yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz.

ASLAN: İşbirlikleri ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut. Çevrenizin sizin için ne düşündükleri konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişilere dikkat.

BAŞAK: Yeni oluşturacağınız planlar için desteğe ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar önemli. Konuyla ilgili tecrübesi olan güçlü dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.

TERAZİ: Baskıcı duyguları sevmediğiniz halde, fikirlerinizi güçlü bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Çalıştığınız kişiler size karşı muhalif düşünceler içinde olabilirler. Bu durum sizde farklı duygular oluşturuyor.

AKREP: Eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Güçlü dostluklar kuracağınız kişilere karşı yaşantınızda yer açmalısınız. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu olacak.

YAY: İlişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza önemli vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin de hoşuna gidebilir.

OĞLAK: Sosyal ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusunu seviyorsunuz. Bugün Ay, tepe evinizde ilerliyor ve toplumsal yaşantınıza renk veriyor. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz.

KOVA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Bazen içinize kapanıyorsunuz ki, partneriniz bile sizi anlayamıyor. Uzak duygular içindesiniz. Yeni projeler içinde olmanız kafanızı meşgul edecek.

BALIK: Yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz. Bugün, maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere ön yargılı olmamalısınız. Dostlarınızı ihmal etmeyin.