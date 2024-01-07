Yıldız falınız

KOÇ: Organizasyon işlerden müthiş keyif alıyorsunuz. Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Aktiviteleriniz için, yoğun bir döneme giriyorsunuz.



BOĞA: Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Başarı sizin için önemli bir olgu ve disiplinlisiniz.



İKİZLER: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalı düşünme fırsatı yaratmalısınız.



YENGEÇ: Bugün, kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Siz ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.



ASLAN: Çevresel koşulların, üzerinizdeki baskıyı esnetme konusunda gerekli yapılanmayı sağlamalısınız. Geliştireceğiniz yeni projeleriniz için, size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir. Aklınızı doğru kullanabilmelisiniz.



BAŞAK: Maddi konuların ve karşılıklı iletişim önemli olduğu bir gün. Olaylara gelişigüzel yorum getirmekten hoşlanmadığınız için çekimser tavırlarınızın altında, daha iyi kavrama özelliği yatıyor. Finans konularda ketumsunuz.



TERAZİ: Duygusal konularda şüpheli yönünüzü ortaya çıkaran davranış biçimini benimseyerek, partnerinizin üzülmesine neden olacaksınız. Sezgilerinizin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemeli, oluşan gerilimi yumuşatmalısınız.



AKREP: Olayların iç yüzünü merak ederken, çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkileriniz içinde olacaksınız. Duygularınızı yoğun yaşadığınız için yaratıcılığınız hızlanıyor.



YAY: Kişisel ilişkilerinizde yeterli enerjiye sahip oluşunuz ve partnerinize verdiğiniz değer birlikteliğinize olumlu yansımalar getiriyor. Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Algılama konusunda güçlüsünüz.



OĞLAK: Olayları doğal akışına bırakmak için kendinizi zorlayacaksınız. Disiplin sizin için önemli bir unsur. İsteklerinizi yönlendirirken geleneksel davranışlar sergilemeniz, yenilik taraftarı olan kişilerden tepki almanıza neden olabilir.



KOVA: Mesleğinizle ilgili başarılı bir tablo çiziyor olmanız sizi çevrenizde örnek kişi haline getiriyor. Önem verdiğiniz kişileri kendinize çekmeyi biliyor ve oldukça da başarılı oluyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınız önemli.



BALIK: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler. içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın