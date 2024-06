KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. İdeallerinizle yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.



BOĞA: Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz. Platonik duygular için ideal bir dönem.



İKİZLER: Duygular önemini kaybedecek. Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınız sizi olumlu yönlendirecek.



YENGEÇ: Çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız.



ASLAN: Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem başlıyor. Sosyal bağlantılarınız ve becerileriniz hareket kazanacak. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecek. Verilen sözlerin yerine getirilmesine özen göstermelisiniz.



BAŞAK: Fiziksel anlamda oldukça aktif bir tavır içindesiniz. Yaşam kalitenizi yükseltecek sağlık aktiviteleri size iyi gelecektir. Sosyal yaşantı sizin için önemli. Size karşı özverili davranan kişilere karşı tedbirli olmalısınız.



TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız yüksek. Kendinizden emin tavırlarınızla çevrenizi etkiliyorsunuz. İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız. Bugün oldukça çekicisiniz.



AKREP: Duygusal veriminizi doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak size iyi gelecek. Ortak çalışmalar gerekiyor.



YAY: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir. Seçimlerinize dikkat etmelisiniz.



OĞLAK: Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız Unuttuğunuz bir aşkınızdan alacağınız haber sizi şaşırtmamalı. Bu dönem, güçlü ve istediğiniz dostlukların temelini atacaksınız.



KOVA: Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler size son derece kolay gelecek. Yaşantınızla ilgili değişimler içinde olacaksınız.



BALIK: Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için bu dönemde rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz. Her konuda yoğun duygular içindesiniz. İşinizle ilgili odaklaşmak isteyeceksiniz. Her türlü konuda akıllıca kararlar vereceksiniz.

