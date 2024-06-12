KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gelişen duygusal motivasyonu olumlu bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz. Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz. Performansınızı güçlü bir şekilde sergiliyorsunuz.

BOĞA: Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Balık'ta ilerleyen Satürn gezegeni size destek veriyor. Daha kararlı ve mantıklısınız.

Bugün sezgilerinizin yanıltmadığını göreceksiniz.

Ortaklıklar konusu gündeme gelecektir.

İKİZLER: Duygu alış verişi içinde bulunduğunuz zaman, kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz.

Bugün yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz.

YENGEÇ: Çevrenizin tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz.

Kendinizle ilgili konularda acele etmemelisiniz.

Tenkit edilmek istemiyorsanız kişisel duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz.

ASLAN: Gücünüzün farkında olmanıza rağmen, hırslı yapınızı daha da körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Bugün toplumsal olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor.

BAŞAK: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz.

Bugün her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan her türlü şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

TERAZİ: Bugün atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteklerin önemli olduğunu farkındasınız. Mantıklı davranışlarınızın size kazandıracağı statü sayesinde istediğiniz her konuda statü yakalayabileceksiniz.

AKREP: Yaşamınızı irdelemekten vazgeçmelisiniz.

Duygusal gerginlikler canınızı sıkmamalı.

Çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.

Geçmişi sorgulamak ve eski konuları sevdiklerinizle paylaşmaktan hoşnut kalacaksınız.

YAY: Değişken yapınıza rağmen, mantıklı davranışlar içindesiniz. Polemiğe girdiğiniz kişilerden istediğiniz karşılığı alamayabilirsiniz. Her zamanki gibi beklemeli ve kişileri gereksiz yargılamadan dinlemesini öğrenmelisiniz.

OĞLAK: Bugün bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir.

Oysa yakın zamanda yaşadığınız olumsuzluklardan almanız gereken dersler sizi biraz daha temkinli olmaya yöneltmeliydi. Bugün, çevrenize başarıyla hâkim olabiliyorsunuz

KOVA: İş yaşamınızda fazla tedirgin davranıyorsunuz.

Bugün, toplumsal ilişkilerinizde, girişimci yönlerinizi ön plana çıkaracak ve duygu paylaşımlara yer verecek bir tutum izleyeceksiniz.

Kan bağı olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz.

BALIK: Sık değiştirdiğiniz yaşam rutinleriniz nedeniyle çevrenizde anlaşılması zor bir kişilik olarak tanınıyorsunuz. Bugün kendi sınırlarınızı zorlamayı sevdiğiniz halde, bir takım olumsuz olaylardan çabuk etkileniyorsunuz.