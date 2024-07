KOÇ: İyi niyetli yaklaşımlarınız çevrenizdeki saygı çemberinin oluşmasına sebep olurken siz de bu olaydan müthiş keyif alıyorsunuz. Bugün mars sizi olumlu etkilemeye devam ediyor.

Ciddi kararlar arifesinde olabilirsiniz.

BOĞA: Ele aldığınız tüm konuları kısa süre içinde sonuçlandırmak isteyişiniz gurur verici bir duygu. Her şey istediğiniz gibi olacak. Siz ne derseniz deyin o bildiğinden şaşmıyor. O herkesten çok kendine güvenen bir yapıya sahip.

İKİZLER: Çalıştığınız iş yerinde olaylarda olumsuz bir gelişme motivasyonunuzu etkiliyor. Bazen gereksiz bir huzursuzluğunuz var. Bugün eski günleriniz sizi geçmişe götürebilir. Bazı duygulara alışmaya çalışıyor olmanız güzel.

YENGEÇ: Her konuyu özgürce yapmak istediğinizden engellerden kurtulmak için elinizden gelen her şeyi yapar ve sonunda isteklerinize kavuşursunuz.

Sevdiğiniz kişinin her sözünü farklı bir şekilde irdeliyorsunuz. Güven duygusu önemli.

ASLAN: Liderlik özelliğiniz her konuda kendini gösterirken ufukta yeni sorumluluklar sizi bekliyor.

Sabırlı olmalısınız. Duygularınızı karşı tarafa sunarken fazla abartıyorsunuz. Karşı tarafın sizi anlamasını beklemek hata.

BAŞAK: Tamamlanmamış bir sürü yarım işiniz var.

Sonradan sorun olabilecek bu işleri bir an önce bitirmeye çalışmalısınız. Yeni işler sizi bekliyor. Kapris yapmanın zamanı değil. Sizi anlamalarını beklerseniz kaybınız çok olacak.

TERAZİ: Dengelerinizi koruyarak iş yaşantınızdaki başarınızın devamlılığını sağlıyorsunuz. Sizden istenen bir iş konusunda acele etmeyin.

Duygularınızı iyi ifade ediyorsunuz. Kusursuz bir aşk peşindesiniz. İzleniyorsunuz.

AKREP: Risk taşıyan ve güçlü desteğe ihtiyaç duyulan bir iş için size gerek duyabilirler. Gerekli olabilecek bütün donanımları açıklamalısınız.

Sevdiğiniz kişi sizin duygusallığınızdan mutlu olurken tepkileriniz sizi yoruyor.

YAY: Sizi kendinizle baş başa bıraktıkları işler de başarılı oluyor ve çevrenize de aynı konu da olmasa bile yaşam sevinci veriyorsunuz.

Partneriniz sizin sevgi anlayışınızı anlamakta bazen zorlanıyor. Değişmeler yaşıyorsunuz.

OĞLAK: Bugün kendi iç planlarınızla yürüttüğünüz işlerde sorununuz olmasa bile, çevreniz sizinle iletişim kopukluğundan şikâyet edebilir.

Bazen sevdiğiniz insanı uzaklaştırıyorsunuz.

Oysa siz çok farklı birisiniz.

KOVA: İşinizin günlük akışı içinde her an kendinize değişik şeyler bularak uzaklaşmak istediğiniz konuları unutabiliyorsunuz. Bu yüzden işinizi aksatmıyorsunuz. Çevrenize karşı takındığınız tavırlarınız sizi farklı yapıyor.

BALIK: Sizi yanlış tavırlar içine sürükleyebilecek sorunların üst üste gelebileceği bir gün yaşayabilirsiniz. Her şeyi olağan karşılamalısınız.

Size duygu karmaşası yaşatan partnerinize karşı davranış analizi yapmalısınız.