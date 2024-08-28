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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.08.2024, 00:00
KOÇ: Yönetici gezegeniniz Mars, iletişim evinizde tur atıyor. İlişkilerinizde güçlü bir aksiyon var. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, paylaşım konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Bugün oldukça sinirli ve huzursuz olacaksınız.

BOĞA: Burcunuzda ilerleyen Uranüs'ten olumlu etkiler alıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle güç birliği içinde olacaksınız. Enerjinizi ortak görüşlerinizle birleştirebileceğiniz özel dostlarınızla bir araya geleceksiniz.

İKİZLER: Satürn, kariyer evinizi denetliyor. Taviz vermeyen mizacınızı aile ilişkileriniz de yansıtıyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, sevdiklerinizin ihtiyaçlarına kendi sınırlarınız içinde yardım etmenizi sağlayacak. Öfkelisiniz.

YENGEÇ: Bugün, paylaşımlarınızın gündeme gelmesiyle, ilginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Fikirlerinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, ani hareketlerden uzak kalmalısınız.

ASLAN: Karşıt burcunuzda bulunan Plüton'dan güçlü etkileşimler alıyorsunuz. Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine gerecek ve başarıyı yakalayacaksınız.

BAŞAK: Uzun süredir olmasını istediğinizi kişisel arzularınızı ön plana çıkacaktır. Çevrenizle bazı çatışmalar yaşasanız bile, isteklerinizi yaşama geçirecek gerekli iş birliğini sağlayabileceksiniz. Karamsarlığı bırakın.

TERAZİ: Savunmacı yönünüz ortaya çıkıyor. Bugün aşk konusunda önemli düşünceler içindesiniz. Birlikte olduğunuz kişinin davranış biçimi olumlu motive ediyor. Ortaklıklar konusunda, yaratıcılığınızdan faydalanabilirler.

AKREP: Başkalarının fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları kendi tarzınıza göre yorumlayacağınız bir gün. Motivasyon gücünüz arttıran en önemli etkenin grup çalışmaları olduğunu biliyorsunuz. Bazıları sizi anlamayacaktır.

YAY: Gizli arzularınızın sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Sınırlı koşullarınızdan oldukça sıkılıyorsunuz.. Dengelerinizi korumak adına, alışık olduğunuzdan daha fazla bir gayret içinde çalışacaksınız. Başarı sizin.

OĞLAK: Huzursuzluklar, canınızın sıkılmasına neden oluyor. Sorumluluk duygusundan bunalabilirsiniz. Kişisel duygularınızı sorguladığınız bir gün. Küçük hesaplaşmalarınızı bir an önce yapmalısınız. Fazla ilgileniyorsunuz.

KOVA: Bugün, hislerinizi gizleyeceksiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Her şeye rağmen, duygularınızla enerjinizi istediğiniz gibi kullanacak güzelliklere önem vereceksiniz.

BALIK: Paylaşım duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal olgularınızı ön plana çıkarırken sosyal yaşamda yerinizi almanıza yardım edecek. İlişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu. Denge savaşları gündeme gelecek.
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