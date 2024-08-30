Yıldız falınız

KOÇ: Bugün özellikle kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek bilinçli bir şekilde olaya yaklaşıyorsunuz.



BOĞA: Aranızda tartışmalar, kavgalar eksik olmasa da yakın çevreniz tarafından birlikteliğiniz takdirle izleniyor. Her ikinizin de eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa, aranızda geciken bazı konular hızlı bir şekilde sonuçlanacak.



İKİZLER: Yakın aile çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Bu tür durumlarda sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak. İki taraf arasında davranış mesafelerinizi ayırım gözetmeden uygulayın.

YENGEÇ: Zor durumda kalan insanların "hızır servisi" gibisiniz. Yardımlarınıza alışan insanlar yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyorlar. İşte bu noktada bazen taşan sabrınızla hemen "kötü insan" oluyorsunuz.

ASLAN: Yılların kazandırdığı deneyimlerin verdiği birikimleri ile birçok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle uyaran kişilerin sözlerini yabana atmayın. Gerçi, siz bu maddi konunuzla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.

BAŞAK: Bugün uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin. Ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.

TERAZİ: Yakın arkadaşınızla hakkında konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor.

Bugün karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın.

AKREP: Çevrenize yardım etmek zorunda kalmaktan yoruldunuz. Harcamalarınızı kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun yarattığı stres ile boğuşabilirsiniz. Her şeyinizin mükemmel olmasını istiyorsanız kendinizi dinlendirmelisiniz.

YAY: Finans konuları ile öngörülerde partnerinizin fikirlerini alsanız iyi olacak. Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Çevrenizi geniş bir ufukla görürseniz, daha tatminkar olacaksınız.

OĞLAK: İş günü içinde şartlar gerektirdiği için, birçok kişi ile yüz yüze görüşmeleriniz oluyor. Bunların içinde daha sonra da tekrar zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişilerle, geri dönüşler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: Partnerinizin yanında gereksiz kişilik ispatları yapmaya kalkmayın. Yaşam spektrumuna göre kapladığınız alanın ne kadar dar olduğunun bilincindesiniz. Bu nedenle bilemediğiniz, karşı karşıya gelmediğiniz birçok şey olabilir.

BALIK: Bugün farklı anlamda düşünmeye çalışırsanız, kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilir veya tamamen yok edebilirsiniz. Deneyimleriniz ve öngörüler eşliğinde kazanımlara doğru yelken açacaksınız.