KOÇ: Çevrenizle bütünleşmek için hiçbir fırsatı kaçırmadığınız bir gerçek. Bu dönem, size rahatsızlık veren konulardan uzak kalmalısınız.

Karşınıza çıkan her konu, daha sonra başınızı ağrıtacaktır. Hatalara açık bir süreç içindesiniz.

BOĞA: Hiçbir şekilde dengeleriniz bozmak istemediğiniz için, çevrenizdeki kişiler tavırlarınızdan etkilenebilirler. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olayların olumsuz yönlerini çok daha çabuk görebiliyorsunuz.

İKİZLER: Bugün yoğun duygu seli içindesiniz. Dengelerinizi alt üst eden düşüncelerinizi beslemekten yorulmuyorsunuz. Zaman değerlerinizi iyi kullanmalısınız. Karşıt Jüpiter'in sunacağı fırsatları görmenizde yarar var.

YENGEÇ: Duygusal sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi.

Düşüncelerinizi yeniden formatlamalısınız.

Çevrenizdeki kişilere iyi örnek olmak zorunda olduğunuzu siz de biliyorsunuz.

ASLAN: Değerli zamanınızı boş yere harcamak istemediğiniz için, bugün çevrenize duyarsız davranacaksınız.

Egoistlikle suçlanabilirsiniz. Bildiğiniz yolda ilerlemeye devam etmelisiniz. Çevrenizin hakkınızda söylemlerine aldırmamalısınız.

BAŞAK: Tempolu çalışmaya devam etmeli ve disiplinli yapınızı bozmamalısınız. Bugün, enerjinizi dağıtmak istemediğiniz için, başarı her geçen gün çok daha fazla bir şeklide size yaklaşıyor. Planlarınız çevrenizle paylaşmak istemiyorsunuz.

TERAZİ: Enerjinizin yüksek olduğu bugün, her konuda dikkatli olmak zorundasınız. Olayları akışına bırakmak yerine takip etmekten karlı çıkacaksınız. Atılımlarınızı arka arkaya gerçekleştireceğiniz özel günlerden birindesiniz.

AKREP: Arkadaş çevrenize duygusal tepkiler gösterebilirsiniz.

Bunaldığınız anlarda, sorumluluklarınızdan kaçmak istiyor, sahiplenme duygunuz yüzünden, bir türlü bunu başaramıyorsunuz.

Çevrenizde anlaşılmaz oluyorsunuz.

YAY: Bugün maddesel konularla ilgili harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Düşündüğünüz konuların maliyeti size yüksek gelecektir. Pazarlık yapmasını bilmediğiniz için, çoğu kez yaşamınızı zorlaştıran ödemeler karşınıza çıkıyor.

OĞLAK: Kendinizi aşma konusunda yeni bir dönem başlatıyorsunuz. Kendinize daha fazla güvenmenin zamanı artık geldiğini görüyorsunuz.

Karşıt evinizde ilerleyen Mars geçmişle ilgili olaylarda ; size çok şey öğretecektir.

KOVA: Başarılı olmayı amaç haline getirdiğiniz için, zor hedefler peşindesiniz. İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklediğiniz haberlerin istekleriniz doğrultusunda gerçekleştiğini göreceksiniz.

Yalnız kalmak size olumlu geliyor.

BALIK: Çok gezerek bir konuyu araştırarak öğreniyorsunuz.

Tecrübelerini sizin kadar iyi kullanan çok az insan vardır. Fikirlerinizi çoğaltarak çevrenize yardım edebileceğinizi farkındasınız.

Neptün'den destek alma dönemindesiniz.