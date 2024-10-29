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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024, 06:50

KOÇ: Çevrenizle bütünleşmek için hiçbir fırsatı kaçırmadığınız bir gerçek. Bu dönem, size rahatsızlık veren konulardan uzak kalmalısınız.
Karşınıza çıkan her konu, daha sonra başınızı ağrıtacaktır. Hatalara açık bir süreç içindesiniz.

BOĞA: Hiçbir şekilde dengeleriniz bozmak istemediğiniz için, çevrenizdeki kişiler tavırlarınızdan etkilenebilirler. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olayların olumsuz yönlerini çok daha çabuk görebiliyorsunuz.

İKİZLER: Bugün yoğun duygu seli içindesiniz. Dengelerinizi alt üst eden düşüncelerinizi beslemekten yorulmuyorsunuz. Zaman değerlerinizi iyi kullanmalısınız. Karşıt Jüpiter'in sunacağı fırsatları görmenizde yarar var.

YENGEÇ: Duygusal sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi.
Düşüncelerinizi yeniden formatlamalısınız.
Çevrenizdeki kişilere iyi örnek olmak zorunda olduğunuzu siz de biliyorsunuz.

ASLAN: Değerli zamanınızı boş yere harcamak istemediğiniz için, bugün çevrenize duyarsız davranacaksınız.
Egoistlikle suçlanabilirsiniz. Bildiğiniz yolda ilerlemeye devam etmelisiniz. Çevrenizin hakkınızda söylemlerine aldırmamalısınız.

BAŞAK: Tempolu çalışmaya devam etmeli ve disiplinli yapınızı bozmamalısınız. Bugün, enerjinizi dağıtmak istemediğiniz için, başarı her geçen gün çok daha fazla bir şeklide size yaklaşıyor. Planlarınız çevrenizle paylaşmak istemiyorsunuz.

TERAZİ: Enerjinizin yüksek olduğu bugün, her konuda dikkatli olmak zorundasınız. Olayları akışına bırakmak yerine takip etmekten karlı çıkacaksınız. Atılımlarınızı arka arkaya gerçekleştireceğiniz özel günlerden birindesiniz.

AKREP: Arkadaş çevrenize duygusal tepkiler gösterebilirsiniz.
Bunaldığınız anlarda, sorumluluklarınızdan kaçmak istiyor, sahiplenme duygunuz yüzünden, bir türlü bunu başaramıyorsunuz.
Çevrenizde anlaşılmaz oluyorsunuz.

YAY: Bugün maddesel konularla ilgili harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Düşündüğünüz konuların maliyeti size yüksek gelecektir. Pazarlık yapmasını bilmediğiniz için, çoğu kez yaşamınızı zorlaştıran ödemeler karşınıza çıkıyor.

OĞLAK: Kendinizi aşma konusunda yeni bir dönem başlatıyorsunuz. Kendinize daha fazla güvenmenin zamanı artık geldiğini görüyorsunuz.
Karşıt evinizde ilerleyen Mars geçmişle ilgili olaylarda ; size çok şey öğretecektir.

KOVA: Başarılı olmayı amaç haline getirdiğiniz için, zor hedefler peşindesiniz. İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklediğiniz haberlerin istekleriniz doğrultusunda gerçekleştiğini göreceksiniz.
Yalnız kalmak size olumlu geliyor.

BALIK: Çok gezerek bir konuyu araştırarak öğreniyorsunuz.
Tecrübelerini sizin kadar iyi kullanan çok az insan vardır. Fikirlerinizi çoğaltarak çevrenize yardım edebileceğinizi farkındasınız.
Neptün'den destek alma dönemindesiniz.

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