KOÇ: Düşüncelerinizde sürekli bir genişleme söz konusu. Bugün, bir çok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek bir çok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.

BOĞA: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Güneş karşıt burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitelerin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Kendinizden eminsiniz.

İKİZLER: Sıra dışı arkadaşlarınızın size yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek, imkanlarınızı rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Karşılaşacağınız kişilerin bazıları sizi farklı bir şekilde etkileyecektir.

YENGEÇ: Kendinizi ve kişisel özgürlüğünüzü sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Bugün araştırmalarınızı derinleştirerek, şimdiye kadar düşünmediğiniz konular üzerinde daha fazla yoğunlaşacaksınız.

ASLAN: Yaptığınız işin karşılığını almak, ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.

İş disiplininiz mükemmel. Birlikte çalıştığınız kişilerin, daha özverili çalışmasını istiyorsunuz.

Egolarınızı ön plana çıkıyor.

BAŞAK: İş yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. Bugün iş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz.

İlginç ve farklı fırsatlar sizi bekliyor.

TERAZİ: İşinizle ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda karasızlık çekebilirsiniz. Hırslarınızı canlı tutamıyor ve değişen şartlara hemen uyum sağlıyorsunuz.

Özel günlerden birini yaşıyorsunuz.

AKREP: Bugün, iletişim konusunda son derece başarılı çalışmalar içindesiniz. Duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz.

Yakın dostlarınızın size vereceği destek, motivasyon gücünüzü arttırıyor.

YAY: Yaratıcılığınız konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Bugün, bir takım varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz.. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

OĞLAK: Sürekli değişimler içindesiniz. Gün içinde, bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün.

Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz. Fakat bağımsızlık duygularınızda biraz çılgınlık öne çıkıyor.

KOVA: Bugün daha hareketli ve aktif olacaksınız.

Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz..

Uzak yollarla ilgili planlarınız olacaktır. Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var. Fikirlerinizi herkese kabul ettirmek zorunda değilsiniz.

BALIK: Yalnız kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Sakin bir gün sizi bekliyor ve gücünüzün daha iyi fark ettiğinizi göreceksiniz. Karamsarlığınızı unutun.