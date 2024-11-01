KOÇ: Yaratıcılık konusunda mükemmel projeler ortaya koyacaksınız. Başkalarına yardım etmeniz gereken günler yaşayabilirsiniz. Bu nedenle, kendi işinizle ilgili başlangıçlar yapmamanız sizin için uygun olacaktır.

BOĞA: Günlük yaşamınızda sık rastlaştığınız bir kişi ile sürpriz bir aşk gelişmesi yaşayabilirsiniz.

Bu ilişki size yeni sorunlar da yaratabilir. Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gereken bir gün içinde, olumlu bir performans içindesiniz.

İKİZLER: Bugün, çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Duygusal ilişkilerinizde istediğiniz mantık köprüsünü kurabiliyorsunuz.

Beraber çalıştığınız kişilerin özel sorunlarıyla yakından ilgilenmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ: Bugün, yaratıcılık konusunda değişik fikirleriniz ve ilginç uygulamalarınız olacak.

Karşı tarafı ikna etme konusunda başarılı olacaksınız. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilirsiniz.

ASLAN: Bu dönemde, çekiciliğiniz artarken, bir arkadaşlık ilişkiniz aşka dönüşecektir. Ağır ilerleyen ilişkiniz varsa, giderek yerine oturacaktır.

Kariyerinizle ilgili; iş veriminizi yükseltmeye yönelik çabalar içinde olacaksınız.

BAŞAK: Bugün gücünüzü rahatlıkla kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecektir. İkna kabiliyetinizi istediğiniz gibi kullanarak, karşınızdaki kişiye isteklerinizi yaptıracaksınız. Bugün ailenizin sizden birtakım beklentileri olabilir.

TERAZİ: Siz hareketli, duygusal ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz.

Bazıları, gireceğiniz topluluklarda duygusal ve romantik ilişkiler yaşayacaklar. Bu nedenle, geçici duygular karşısında temkinli olmalılar.

AKREP: Arzularınızın tavanı yüksek; ve bu taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu arttıracak, daha da ön plana çıkaracak işler yapacaksınız.. Bilmediğiniz konuları araştıracak i tüm enerjinizi kullanacaksınız.

YAY: Enerjinizin güçlü olduğu bir gün içindesiniz.

Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz. Arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere hazır olun.

OĞLAK: Bugün, oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.

KOVA: Bugün, enerjinizi düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Evreniz tarafından yönlendirilebilirsiniz dikkatli olun.

BALIK: Yapacağınız konuşmalarda takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Emir almamak gibi sorununuz olduğu için, bugün istemediğiniz durumlara hedef olabilirsiniz. Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz.