KOÇ: Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Dürüstlük kavramını en iyi uygulayıcılarından biri olarak, çevrenizi yargılamanız normal. Organizasyon yeteneğinizi çevrenize ispat edeceksiniz.

BOĞA: Siz değişimler içinde olmanıza rağmen, çevresel koşullar nedeniyle bu özelliğinizi yeterince gösteremiyorsunuz. İlişkilerinize kesin ve doğru bir yaklaşım içindesiniz. Bugün ele aldığınız konulara olayları abartmamalısınız.

İKİZLER: İşinizde güçlü olmak için her türlü zorluklara katlanıyorsunuz. Hedefiniz belli ve siz amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Jüpiter sayesinde oldukça eğlenceli ve heyecanlı bir durumdasınız.

Öğleden sonra farklı konularla ilgileneceksiniz.

YENGEÇ: Sosyal ve ikili ilişkilerinizde, ikilem yaşamak istemiyorsanız, duygu ve mantık dengelerinizi korumak zorundasınız. Bugün bazı gerçekler karşısında belirsizlik gösterebilirsiniz. Etrafınızda olan olaylara karşı tepkisel davranmamalısınız.

ASLAN: Mars burcunuzda ilerliyor. Kararlı ve cesur düşünceler içinde olmaya devam. Duygularınızda her zamanki gizliliğinizden kurtuluyor ve konulara daha akılcı yaklaşıyorsunuz. Olayların gelişimini bu özelliklerinize göre şekillendirebilirsiniz.

BAŞAK: Hislerinizde yanılmıyorsunuz. Yeni işler için atağa kalkmalı ve arkadaşlarınızla gerekli iletişimi gündeme getirmelisiniz. Bugün kendinizi yeniden sınayacak ve tecrübelerinizi ortaya koyacak çalışmalara yöneleceksiniz.

TERAZİ: Yakın dostlarınızla birlikte ortak çalışmalar içindesiniz.

Beraber çalışacağınız kişileri sınayarak seçiyorsunuz. Duygusal konularda aşkın her türlüsü size ilginç geliyor ve keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor.

AKREP: İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz. Sürekli kendinizi aşma eğilimi içinde olmanız, sizi her konuda farklı ve anlaşılmaz kılıyor.

YAY: Jüpiter kombinasyon burcunuz İkizlerdeki geri hareketi geçmişteki güç ve isteğinizi ön plana çıkarıyor. Sistemli yapınız yüzünden, çevrenizle ters düşme olasılığınız var. Özellikle bugün size karşı çıkabilirler. Yeni projeler gündeme gelecek.

OĞLAK: Aile duygularınızın ön planda olduğu bir gün.

Sevdiklerinizle bir araya gelecek ve sıcak konuşmalar yapacaksınız. Bugün Ay'ın konumundan dolayı, iletişim konusunda yaşayacağınız duygusal yoğunluk, sizi anılarınıza götürebilir.

KOVA: Güneş tepe evinize geçerek kariyer çalışmalarınızı daha da güçlendiriyor. Bugün mesleki hırslarınız ön plana çıkabilir. Kişisel coşkularınıza karşılık bulabileceğiniz ortamlarda bulunmak istiyorsunuz.

İşinizle ilgili yeni değişimler arzuluyorsunuz.

BALIK: Grup çalışmalarına yatkın bir gününüzdesiniz.

Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz birçok konu ilginizi çekebilir.

Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde. İsteklerinizde artış var.