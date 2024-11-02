Yıldız falınız

KOÇ: Yakın dostlarınızla birlikte ortak çalışmalar içindesiniz. Beraber çalışacağınız kişileri sınayarak seçiyorsunuz. Duygusal konularda aşkın her türlüsü size ilginç geliyor ve keşfetme içgüdünüz sizi bekliyor.

BOĞA: Bugün, grup çalışmalarına yatkın bir gününüzdesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz bir çok konu ilginizi çekebilir. Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde.

İKİZLER: Sosyal ve ikili ilişkilerinizde, ikilem yaşamak istemiyorsanız, duygu ve mantık dengelerinizi korumak zorundasınız. Etrafınızdaki olaylara karşı tepkisel davranmak istemiyor ve düşüncelerinizi saklıyorsunuz.

YENGEÇ: Mars burcunuzda ilerliyor. Artık daha kararlı ve cesur düşünceler içinde olacaksınız. Duygularınızda her zamanki gizliliğinizden kurtuluyor ve konulara daha akılcı yaklaşıyorsunuz.

ASLAN: Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Dürüstlük kavramını en iyi uygulayıcılarından

biri olarak çevrenizi yargılamanız normal. Kendinizi, çevrenize ispat edeceksiniz.

BAŞAK: Hislerinizde yanılmıyorsunuz. Yeni işler için atağa kalkmalı ve arkadaşlarınızla gerekli iletişimi gündeme getirmelisiniz. İşbirliğini seviyor olmanız, birçok dost çevrenizin de çoğalmasına neden oluyor.

TERAZİ: Mars tepe evinize geçerek kariyer çalışmalarınızı daha da güçlendiriyor. Bugün, mesleki hırslarınız ön plana çıkabilir. Kişisel coşkularınıza karşılık bulabileceğiniz ortamlarda bulunmak istiyorsunuz.

AKREP: İşinizde güçlü olmak için her türlü zorluklara katlanıyorsunuz. Hedefiniz belli ve siz amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Mars, maddeye olan bağımlılığınızı belirgin yapıyor.

YAY: Siz değişimler içinde olmanıza rağmen, çevresel koşullar nedeniyle bu özelliğinizi yeterince gösteremiyorsunuz. İlişkilerinize

kesin ve doğru bir yaklaşım içindesiniz. Olayları abartmamalısınız.

OĞLAK: Aile duygularınızın ön planda olduğu bir gün. Sevdiklerinizle bir araya gelecek ve sıcak konuşmalar yapacaksınız. Artık bazı

olayların geçmişte kalması gerekiyor ve siz yeni yaşantınıza olumlu bakmalısınız.

KOVA: Jüpiter kombinasyon burcunuz İkizlerde geri giderken güç ve isteğinizi arkadaşlar konusunda sınavdan geçiriyor. Sistemli yapınız

yüzünden, çevrenizle ters düşme olasılığınız var. Özellikle, bugün size karşı çıkabilirler.

BALIK: İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz. Sürekli

kendinizi aşma eğilimi içinde olmanız, sizi her konuda farklı ve anlaşılmaz kılıyor.