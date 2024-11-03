Yıldız falınız

KOÇ: Kafanızda binbir çeşit düşünceler ve sürekli bir değişim içindesiniz. Derin düşünmenin size fazla bir yararı yok. Yaşadığınız zincirleme olaylar yüzünden aklınız geçmişinize takıldığı zaman içinizde bir burukluk başlıyor.

BOĞA: Partnerinizin duyguları çok önemli olmasınarağmen çevresel koşullarınızı da gözden geçirmeden edemiyorsunuz. Sevginizi göstermekte cimri davranıyorsunuz. Bunun aksine, ona karşı kıskanç ve izleyicisiniz.

İKİZLER: Bugün rutin günlerinizden biri olmasına rağmen Ay'ın konumu, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın duygusal sorunlarından etkilenebileceğinizi gösteriyor. Bazılarının size karşı gizli kıskançlıkları olabilir.

YENGEÇ: Karşınıza çıkacak kişilerin gizli duygularına karşı hazırlıklı olun. Bazıları sizin iyi niyetli yaklaşımlarınızı farklı algılayabilir. Katılacağınız

toplantılarda çapkınların ilgisini çekeceksiniz. Olayları oyun gibi görüyorsunuz.

ASLAN: Ailenizin güvenliği ve şartları her şeyden çok daha önemli. Ailenizin kadınları ile duygu birliği içinde olduğunuz bir gün. Bugün bazı

önemli randevularını da düşünerek gün içinde planlamanızı doğru bir şekilde yapmalısınız.

BAŞAK: Duygusallığınız tavan yapabilir. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz işler yapmalısınız. Sevdiğiniz kişinin farklı düşüncelerine tepki göstermeden önce empati yeteneğinizi kullanırsanız, onun isteklerini keşfedebilirsiniz.

TERAZİ: Maddi kaygılarınızın sizi rahatsız etmesine izin verdiğiniz müddetçe olumsuzluklardan kurtulamazsınız. Bütün gün kendinizi sıkıyor, gerilim içinde oluyorsunuz. Bu yüzden olayları gelişigüzelliğine bırakın.

AKREP: Çevrenizdeki kişilerden bazı zamanlar kuşku duymanıza neden yok. Sizin disiplinli yapınız her konuda kendini belli ediyor ve her şeyi gereğinden fazla kafanızda büyütüyorsunuz. İletişim bozukluğu yaşayabilirsiniz.

YAY: İçinizden taşan bir enerji topu olmanıza rağmen yaratıcılığınız yanlış değerlendiriliyor. Düşüncelerini gizleyerek yaşamak tarzınız değil fakat yapmanız gereken her şeyi paylaşmak zorunda değilsiniz.

OĞLAK: Dostlarınızla birlikte bir çok ortak aktivite içinde olacaksınız. Olumsuzluk duyguları içinde hareket ederseniz, bazı işlerinizin yarım kalmasına neden oluyorsunuz. Bugün Satürn'den pozitif etkiler alıyorsunuz.

KOVA: Dış görünüşünüze yansımasına rağmen duygusal takıntılarınızda oldukça inatçısınız vazgeçmekten hoşlanmıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı düşüncelerinizin sabitliğinden geri adım atmayacaksınız.

BALIK: Konuşmak istemediğiniz bir konuda ağzınızdan hiç kimse laf alamaz. Özellikle derin konular üzerinde daha da derin düşünmenize neden olacak olayların gündem kazanmasıyla yaşamınız renklenecek.