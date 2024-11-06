KOÇ: Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Bugün engellere takılabilirsiniz.
Ailevi değerleriniz ortaya çıkaracak.
BOĞA: Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve bugün organizasyon işlerden müthiş keyif alıyorsunuz.
İKİZLER: Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta sabır ve taviz gibi iki önemli parametreyi dengede tutmak olmalıdır.
YENGEÇ: Bildiğiniz konularda konuşmanız gerekirken, çevrenizde gelişen olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz. Bazen kendinizi tutamıyor ve müdahale etmemeniz gereken konulara el koyuyorsunuz.
ASLAN: Venüs kombinasyon burcunuz Yay'da ilerliyor ve kendinizle ilgili arayışlarınızı gündeme getiriyor.
Duygusal akıcılığınız çok yüksek. Yaptığınız çalışmaların size sağlayacağı avantajları düşünürseniz, girişimciliğinizi daha da hızlandırmalısınız.
BAŞAK: Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz.
Başarı sizin için önemli bir olgu.
Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.
TERAZİ: Yeni başlattığınız çalışmalarda oldukça başarılısınız.
Cesur ve zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Başarılı performansınızın size yapıcı etkisini gördükçe daha mutlu olacaksınız. Eski pürüzlerden kurtulmalısınız.
AKREP: Dağınık çalışan insanlardan nefret ediyorsunuz.
Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Akşam saatlerine doğru kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşmanız mümkün. Duygularınızı içinizde hapsetmeyin.
YAY: Çevrenize bağlı yaşamak zorunda değilsiniz.
Güneş, çevre ilişkilerinizde temkinli yapıyor. Venüs burcunuzda ilerlerken duyguların hafife alınmayacağını bildiğiniz için, macera türü ilişkilere kalbiniz daima kapalı.
OĞLAK: Aşk yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor.
Çok amaçlı bir yaşam tarzından hoşlandığınız için, çevrenize farklı gelebilirsiniz.
Yapacağınız birçok kısa yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri istemeden etkileyeceksiniz.
KOVA: Arkadaş çevrenizde size yaklaşmak isteyen birçok kişi var. Onların paylaşmak istediği konulara çekimser bakabilirsiniz. Siz sabit düşünmekten vazgeçmiyorsunuz. Özgürce davrandığınız zaman başarı yüzdeniz artacak.
BALIK: Aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Hiçbir şekilde yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, bugün yaratıcılığınızı sadece, niteliğinize uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz. Toplumsal çekiciliğiniz güçlü.