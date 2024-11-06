KOÇ: Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Bugün engellere takılabilirsiniz.

Ailevi değerleriniz ortaya çıkaracak.

BOĞA: Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve bugün organizasyon işlerden müthiş keyif alıyorsunuz.

İKİZLER: Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta sabır ve taviz gibi iki önemli parametreyi dengede tutmak olmalıdır.

YENGEÇ: Bildiğiniz konularda konuşmanız gerekirken, çevrenizde gelişen olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz. Bazen kendinizi tutamıyor ve müdahale etmemeniz gereken konulara el koyuyorsunuz.

ASLAN: Venüs kombinasyon burcunuz Yay'da ilerliyor ve kendinizle ilgili arayışlarınızı gündeme getiriyor.

Duygusal akıcılığınız çok yüksek. Yaptığınız çalışmaların size sağlayacağı avantajları düşünürseniz, girişimciliğinizi daha da hızlandırmalısınız.

BAŞAK: Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz.

Başarı sizin için önemli bir olgu.

Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.

TERAZİ: Yeni başlattığınız çalışmalarda oldukça başarılısınız.

Cesur ve zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Başarılı performansınızın size yapıcı etkisini gördükçe daha mutlu olacaksınız. Eski pürüzlerden kurtulmalısınız.

AKREP: Dağınık çalışan insanlardan nefret ediyorsunuz.

Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Akşam saatlerine doğru kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşmanız mümkün. Duygularınızı içinizde hapsetmeyin.

YAY: Çevrenize bağlı yaşamak zorunda değilsiniz.

Güneş, çevre ilişkilerinizde temkinli yapıyor. Venüs burcunuzda ilerlerken duyguların hafife alınmayacağını bildiğiniz için, macera türü ilişkilere kalbiniz daima kapalı.

OĞLAK: Aşk yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor.

Çok amaçlı bir yaşam tarzından hoşlandığınız için, çevrenize farklı gelebilirsiniz.

Yapacağınız birçok kısa yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri istemeden etkileyeceksiniz.

KOVA: Arkadaş çevrenizde size yaklaşmak isteyen birçok kişi var. Onların paylaşmak istediği konulara çekimser bakabilirsiniz. Siz sabit düşünmekten vazgeçmiyorsunuz. Özgürce davrandığınız zaman başarı yüzdeniz artacak.

BALIK: Aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Hiçbir şekilde yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, bugün yaratıcılığınızı sadece, niteliğinize uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz. Toplumsal çekiciliğiniz güçlü.