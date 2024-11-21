Yıldız falınız

KOÇ: Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.



BOĞA: Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Motivasyon gücünüzü istediğiniz alanda kullanabilme yeteneğiniz var.



İKİZLER: Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi, olumlu oluyor.



YENGEÇ: Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyor ve sabırlı davranıyorsunuz.



ASLAN: Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bugün, birçok işiniz varken kalıcı değişimler yaşamaktan yanasınız.. Eski dostlarla birlikte yapacağınız gezilerden oldukça zevk alacaksınız.



BAŞAK: Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız hızlıca gündeme geliyor. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan bir türlü kurtulmanız mümkün olamıyor.



TERAZİ: Çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.



AKREP: Öfkelerinizi de görsel yaşamaktan yanasınız. Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız çok yoğun.



YAY: İkili ilişkilerinizde istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite göze çarpıyor. Düşüncelerinizi yansıtırken yöntemleriniz ilginç.



OĞLAK: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir gün.



KOVA: Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir biliyorsunuz.



BALIK: Finans konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Maddi konularda yüksek hedefleriniz var ve olaylara bakış açınızda hiçbir esneklik yok. İdeallerinizin peşinde koşarken bazı hatalara açıksınız.