KOÇ: Venüs burcunuzda geri, kişisel çekiciliğinizle dikkat çekiyorsunuz. Bugün politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacaktır. Ay'ın bulunduğu konum sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi bakmanızı sağlıyor.

BOĞA: Bugün yapmanız gereken çok bir çok iş sizi bekliyor ve kişisel sorumluluğunuz arttıkça, kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Size katkısı olacak kişileri yerinde tespit ederken, çalışmalarınıza sıkı bir disiplin getiriyorsunuz.

İKİZLER: Duygularınızdan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bulunduğunuz şartları ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken çevrenizden gelen sitemlere aldırmayın.

YENGEÇ: Karşılıklı ilişkilerinizde güven duygusun önemli olduğunu biliyor ve birlikte olduğunuz kişiden belli bir teminat bekliyorsunuz. Bugün verdiğiniz sözleri yerine getirmeli daha hoşgörülü davranmalı ve pratik düşünmelisiniz.

ASLAN: Kazançlarınızı sorgulamak yerine enerjinizi yükseltecek çalışma alanlarını keşfetmelisiniz.

Başarılarınızı perçinlemek için seçimleriniz konusunda ayrıntıcı davranmalı ve her zamanki seçiciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.

BAŞAK: Yapmayı planladığımız işlerinizde daha temkinli ve ayrıntıcı davranacağınız bir gün içindesiniz.

Atılımlarınızı yapmadan önce düşünmeli ve olayların sonucunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri düşünmeli, zorlukları yenmelisiniz.

TERAZİ: Aşk ve çevre ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün bulunacağınız ortamlarda, emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir.

AKREP: Arkadaşlarınızla yapacağınız çalışmalarda, sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Sınama duygusu içinde hareket edeceğiniz bugün sabırlı davranarak kendinizi ispat edebileceksiniz.

YAY: Duygu karışıklığına neden olabilecek olayları mıknatıs gibi kendinize çekiyor ve aşkta kargaşayı seviyorsunuz. Bugün, duygularınızı gizlemeyi tercih ederek karşı tarafın ilgisini daha fazla üzerinizde hissedeceksiniz.

OĞLAK: Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmaktan çekindiğiniz için hayallerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Kültür yapınızı destekleyecek planlar yapabilirsiniz. Araştırmalarınızı detaylı bir şekilde derinleştirmeyi amaçlıyorsunuz.

KOVA: Beklediğiniz paraların gecikmesiyle birlikte size sunulan şartlardaki değişimlerden canınız sıkılabilir. Bugün her şeyden kuşku duyuyor ve olaylara çok temkinli yaklaşıyorsunuz.

Eleştirici konuşmalardan uzak kalmalısınız.

BALIK: Yakın çevrenizle birlikte yapacağınız eğlenceli geziler gündeme gelecektir. Bugün hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.

Eleştirilere karşı açık değilsiniz fakat felsefi sohbetlerden hoşlanıyorsunuz.