Galibiyetin şifresi özgüven olacak

Göztepe, Süper Lig'de ilk 6 haftada galibiyet alamayarak taraftarını üzerken son iki maçta aldığı sonuçlarla yeniden ayağa kalktı. Eyüpspor'u deplasmanda 4-0, Kocaelispor'u ise 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, kötü gidişata son vererek puanını 9'a yükseltti ve düşme hattından çıktı. Peki, Göztepe'nin galibiyet şifresi neydi? Mücadele, takım ruhu ve özgüven! İlk haftalarda istediği sonuçları alamayan İzmir temsilcisi, son iki karşılaşmada kazanma arzusunu sahaya yansıttı. Alınan galibiyetler yalnızca puan tablosuna değil, takımın moraline de olumlu yansıdı.

İNANDIĞINI GÖSTERDİ

Göztepe, yeniden kazanabileceğine inandığını gösterdi. Şimdi sırada Çorum FK var. Sarı-kırmızılı ekip, 35 gün aradan sonra Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarıyla buluşacak. Tribünlerin desteğini arkasına alacak Göztepe'nin hedefi, galibiyet serisini üç maça çıkarmak. Ancak karşısında 13 puanla üst sıralarda yer alan bir rakip bulunuyor. Bu nedenle mücadele ve disiplin, yine belirleyici olacak. Elbette iki galibiyetle her şey çözülmüş değil. Süper Lig'de önemli olan, yakalanan çıkışı devam ettirebilmek. Göztepe'nin aynı mücadeleyi, yardımlaşmayı ve kazanma isteğini sahaya yansıtması gerekiyor. Çünkü üst sıralara tırmanmanın yolu istikrardan geçiyor. Gürsel Aksel'de alınacak bir galibiyet, hem taraftara moral verecek hem de takımın özgüvenini daha da artıracak. Göztepe galibiyetin şifresini buldu. Şimdi sıra, bu formülü her hafta uygulayarak çıkışını kalıcı hale getirmekte.