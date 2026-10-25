Rotasyonu abartmak

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde iyi yolda... Siyah-beyazlı oyuncular Avrupa maçlarına daha iyi odaklanıyorlar. Son oynanan Crystal Palace maçından önce herkes galibiyet bekliyordu. Öyle de olmadı İngiliz ekibi saha içinde daha organizeydi. Aslında hepimizi şaşırtan Italiano'ydu. En az 7 değişik isimle sahaya çıkmak çok abartıydı. Bu yüzden de İngiliz ekibi neredeyse dört gol atıyordu ki şans bizden yanaydı.

YORUYOR AMA

Tamam hem lig hem Avrupa maçları takımı yoruyor ama rotasyonu da abartmamak gerek! Bu dönem takıma sahip çıkan siyah-beyazlı cefakar taraftar için de çok kaliteli isimleri oynatmak gerek!



ASEN HOCA'YA DESTEK

Asen Albayrak hocaya bu hafta amatör maç verilmesi ceza olarak algılanmış... Herkes onu geçen sezonki Ç. Rizespor-Beşiktaş ve Göztepe-Alanyaspor maçlarındaki orta yönetimiyle tanımıştı. Bana göre de hem içeride hem de yurtdışında ülkemizi en iyi şekilde maçları yöneterek temsil ediyor. Özellikle verdiği kararlar üzerinde hiçbir şekilde geri adım atmaması dikkat çekerken, eleştiriler alıyor. Son Kayserispor- Batman Petrolspor maçı yönetmiş ve verdiği penaltıyla Petrolsporlu yöneticilerin tepkisini çekmişti. Bu arada VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Asen Hoca yine de kararında ısrar etti.



CEZA İÇİN BAŞVURU

Batmanlı yöneticiler TFF'ye ceza alması için başvurdu. Asen Hoca'ya bu hafta profesyonel ligde maç verilmeyince yeni yetme, sahalardan yetişmeyen bu işi yapan bazı medya grupları da "Ceza olarak amatör maçı yönetecek" diye haber yapmışlar. Güldüm okuyunca haberleri. Çünkü yıllardır böyle bir uygulama var. Profesyonel de olsa hakemlere kritik amatör maçlar verilir, denk gelmiş. Asen Hoca'lar kolay yetişmiyor, futbol camiası destek olmalı



DERBİDE YENİLEN

YİNE bir Galatasaray-Fenerbahçe derbi haftasına geldik. Özellikle F.Bahçe açısından kritik... Çünkü son haftalarda başarısız sonuçlar alıyorlar. Eğer bu derbide yenilgiyle sahadan ayrılırsa Fener, şampiyonluk umudu da diğer sezona kalır. Kusura bakmasınlar görüntü bu. Aslan ise geçmiş yıllarda olduğu gibi yine ligin en iyi üçüncü bölgesini oynayan takım. Fransa'dan da Lille gibi moralleri tavan yaptıran deplasman galibiyetiyle döndüler. Sakatlar iyileşti ve takımdaki etkileri görülüyor. Benim favorim G.Saray. Ancak, aması var! Yıllardır Fener en kötü döneminde dahi ki 7-0'lık Sigma Olomouc tarihi yenilgisinden döndüğü hafta Galatasaray'ı yenmişti! Umarım derbiye yakışır heyecanlı ve güzel bir maç izleriz!



İZMİR EKİBİNDEN YAPAY ZEKALI OYUN

İZMİR'DE futbolcu yetiştirme fabrikası olarak gördüğümüz Altınordu'dan yapay zeka hamlesi geldi. Kısaca altyaş gruplarında kadroya yapay zeka destekli çocuklar seçilecek. Ancak her seferinde kadro değişecekmiş. Altınordu altyapı sorumluları şöyle özetliyor: Bu "Eşitlik İlkesi", sahaya çıkan "İlk Takım Kadrosu"nda "eşit sayıda yer almayı da içerecek. Bunun için Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Furkan Eren Uzyıldırım ile anlaşmışlar. Eşitlik ilkesini uygulamaya çalışmak çok güzel. Ancak kendilerine göre devrim saydıkları uygulamayı daha detaylı açıklayabilselerdi keşke. Mesela bu yapay zeka o küçük sporcuların o günkü psikolojisini, heyecanını veya rahatsızlıklarını nasıl bilecek? Umarım düşündükleri faydalara erişirler...