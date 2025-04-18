KOÇ: Enerji potansiyelinizi heyecanlarınız doğrultusunda kullanacaksınız. Bulunduğunuz yerlerde kendinizi dinletmesini bileceksiniz. Şartlarınızı değiştirme yönünde, olumlu keşiflerde bulanacaksınız. Çevreye ihtiyacınız var.

BOĞA: Kişisel savaşlarınızın olmadığını çevrenize anlatmak için zamanınızı harcamayın. Bugün duygusal yaşamınızı kendinize saklayarak finans konularına ağırlık vermelisiniz. Cesaret isteyen girişimleri başlatmalısınız.

İKİZLER: Çevrenizin sizden destek beklediklerini bildiğiniz halde, olayların dışında yaşamak gibi bir takıntınız var. Karşılıklı beklentiler içinde olmanız, partnerinizi farklı bir şekilde etkiliyor.

Gizlilikten hoşlanıyorsunuz.

YENGEÇ: Yakın dostlarınızın sizinle aynı fikirde olduğunu görmek olumlu bir gelişme. Uzun yollardan beklemediğiniz ilginç haberler gününüzün hoş geçmesine neden olacaktır. Sıcak gelişmelerin getireceği olaylar var.

ASLAN: Maddi konularda beklediğiniz gelişmelere şimdilik kaydıyla küçük aralar vermelisiniz.

Duygusal konuların önem kazanması, ortada kalan konuları da beraberinde getirecektir.

Gelişmeleri sıkı bir şekilde takip etmelisiniz.

BAŞAK: Fiziksel anlamda kendinizi cesur ve olaylara hazır hissediyorsunuz. Yaşamla ilgili taleplerinizi yeniden gözden geçirecek ve geçmiş tecrübelerinizde yola çıkarak yeni iş durumları işle ilgili araştırmalarınız gündeme gelecek.

TERAZİ: Uzun vadeli işlere girmek istiyorsunuz. Cesarete de sahip olduğunuz halde isteklerinizi birkaç parçaya bölerek, iş potansiyelinizi azaltıyorsunuz. Olayları doğal akışına teslim etmeden, küçük riskleri göze almalısınız.

AKREP: Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler devam ediyor. Bazı Akrepler için iş değişimi var. Önünüze sunulan seçenekleri doğru bir şekilde değerlendirmeye çalışmalısınız. Değişik alanlarda tercihlerinizi kullanabilirsiniz.

YAY: İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli.

Bugün, yeni tanışacağınız kişilerin farklı fikirleri ve tasarımları olacak. Sıra dışı fırsatlar için değerlendirmenizi doğru yapmalısınız.

OĞLAK: Düşüncelerinizde karmaşalı bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır aramak istediğiniz dostlarınızın beklenmeyen ziyaretleri sizi şaşırtabilir. Onlardan, olayların niteliği konusunda bilgiler öğreneceksiniz.

KOVA: Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde yeniliğe açık olmanıza rağmen, çevrenizi yargılayabilirsiniz.

Yeni finanslara ihtiyacınız olduğunu çevrenizle paylaşmalısınız.

BALIK: Enerjinizin oldukça yoğun olması sizi huzursuz yapabilir. Her şeyi paylaşma ve yaşama geçirme konusunda acele etmemelisiniz.

İsteklerinizde ısrarcı davranmak, istenmeyen riskleri de beraberinde getirebilir.