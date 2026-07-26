Yıldız falınız

KOÇ: Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçtığınız zaman, kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen tutkularınız yüzünden heyecanınızı dengeleyemiyorsunuz. Başlangıçlar konusunda fazla ısrarcısınız.

BOĞA: Maddesel özgürlüğünüz için, her türlü şartları kendinize hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda ustaca bağdaştırabilirsiniz. Bugün ailenizin kişisel sorunları gündeme gelebilir.

İKİZLER: Çalışmalarla yaşantınıza renklendirmek isteyeceksiniz. Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz. Maddi konularda istediğiniz bolluğa kavuşmanız zaman alabilir. Çok çalışmalısınız.



YENGEÇ: Hayallerinizi gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, çevrenize karşı önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Maddesel değerlerinizi sorgulamak için şartları yeniden koordine edebilirsiniz.



ASLAN: Yakın arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacağınız bir gün. Siz kendi düşüncelerinizden yola çıkan biri olduğunuz için, değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Kişisel bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız



BAŞAK: Kendinizi denetleme huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz. Bir çok aktiviteler içinde olabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızın sizi sınırlandırması canınızı sıkacaktır.



TERAZİ: Hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Her konuda bilginize güveniyorsunuz. Çevrenize özgün fikirlerle çıkıyorsunuz. Kariyerinize katkısı olacak kişilerle tanışmanız ufkunuzun genişlemesine neden olacak.



AKREP: Gücünüzü ortaya koyacak işlerin peşindesiniz. Güneş tepe evinizde ilerliyor. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olacak. Bugün isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız



YAY: Yolculuklarla ilgili projeler gündeme gelecektir. Sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanızdır. Bugün sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz



OĞLAK: Düşüncelerinizden ödün vermeyen bir yapıya sahip olmanıza rağmen, olaylara bakış açınızda gözle görülen bir gerginlik söz konusu olacaktır. Çevrenize tepkilisiniz ve kimsenin fikrini almaya özellikle yanaşmıyorsunuz



KOVA: Düşündüğünüz konuların kabul görmesi sizin için bir mutluluk kaynağı olacak. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek sizi çok şey kazandıracaktır



BALIK: İş yaşantınızda gösterdiğiniz çabaların, size kazandıracağı prestijleri unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmaktan çekinmemelisiniz. Kariyerinizi tetikleyen Mars güçlü işlerin altına imza atacağınızı gösteriyor. Korkmamalısınız.