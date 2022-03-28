Ormanlar hayata nefes ekonomiye bereket veriyor

Geçtiğimiz günlerde Orman Haftası'nı kutladık. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonundaki etkinlikler kapsamında ülkemizin dört bir köşesinde ağaçlandırma faaliyetleri ve sosyal faaliyetler düzenlendi.

Yenilenebilir kaynakların başında yer alan ormanlarımız; biyoçeşitlilik, tarım, erozyonla mücadele, yaban hayatına ev sahipliği, eko-turizm, endemik bitkiler, odun ve odun dışı orman üretimi yanında küresel ısınma ile mücadele gibi pek çok alanda sınırsız fayda sağlamaktadır. 'Yaşamın kaynağı, geleceğin nefesi' olan ormanlarımızı korumak yalnızca devletin değil 7'den 70'e hepimizin görevidir. Yeşil Vatan için mücadele eden Orman Teşkilatı, ülkemizin geleceği için önemli çalışmalar yürütüyor.

Dünya istatistiklerine göre OGM, alanında öncü olan, gelişmiş ülkelere bile kafa tutabilecek ileri teknolojiye ve yetkinliğe sahiptir. İnsansız Hava Araçlarından Yangın Yönetim Sistemine, Meteorolojik Erken Uyarı Sisteminden Yapay Zekâ ile Yangın Modellemeye kadar birçok alanda teknoloji ile iç içe hareket etmektedir. Teşkilatın hedefleri ve Stratejik Planları incelendiğinde; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 11. Kalkınma Planı, Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile entegre ve yasal mevzuatlara göre çalışmalar yürütmektedir.

75 HAVA ARACI 6 İHA DAHA

Maalesef geçen yaz doğal afet boyutunda ülkemiz tarihinin en büyük orman yangınları yaşanmıştır. Sadece Manavgat yangınında çıkan enerjinin büyüklüğünün 500 atom bombasına eşdeğer olduğu belirtilmiştir.

Yangınla mücadele teknik ve bilimsel verilere dayalı uzmanlık gerektiren bir alandır. Teşkilat 54 ilde 747 yangını 15 günde söndürerek bir destan yazmıştır.

Buradan vefat eden 133 OGM mensubunu minnetle anıyorum. Yeşil Vatan için canını hiçe sayan ateş savaşçılarına şehitlik unvanı verilmesi için Cumhurbaşkanından müjde beklendiğini de eklemek isterim. Ayrıca orman işçilerinin çalışma süresinin 12 aya çıkarılması da beklenmektedir.

Orman Mühendisleri Odası'nın Genel Kurulu'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof.

Dr. Vahit Kirişci, yaptığı "Ormancılarımız için şehitlik hakkı statüsü getiriyoruz" açıklaması ile umut vermiştir.

Teşkilat 2022'de yangınlara hazırlık kapsamında

hava gücünü güçlendirmek için hazırlıklar yürütmektedir. Toplam 75 adet hava aracı ve 6 adet İHA'yı bünyesine dahil etmektedir. Saha ve yer tecrübesindeki bilgilerini paylaşan ekip, pek çok ülkede yangın eğitimi vermektedir.

Yetkin personeli ile en gelişmiş ülkelerin orman mensuplarını Antalya'daki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde yetiştirmektedir. Öte yandan sürekli gelişim ilkesi ile hareket eden kurum, düzenli aralıklarla çalışanlarına kurumsal gelişim ve teknik eğitimler vermektedir.

400 MİLYON LİRALIK DESTEK

OGM, orman köylülerinin yaşam kalitesini ve gelir seviyesini iyileştirmek amacıyla sosyal ve ekonomik nitelikteki projelere de destek vermektedir. 11 bin kişiyi kapsayan projede 2022 için ORKÖY bütçesi 50.114.000 TL hibe, 201.116.000 TL kredi olmak üzere toplamda 251.230.000 TL'dir.

Ek ödenekle toplam 400.000.000 TL planlamaktadır.



Sosyal Nitelikli Desteklere; Dam Örtülüğü (galvanizli sac), Katı Yakıtlı Kalorifer Sistemi, Güneş Enerjisi ile Su Isıtma Sistemi, Dış Cephe Mantolama, Pelet Sobası, Peletli Kalorifer Sistemi ile Ekonomik Nitelikli Destekler; hayvancılık, fenni arıcılık, seracılık, bağcılık, bodur meyvecilik, kültür mantarcılığı, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, halıcılık, ev pansiyonculuğu, ev kadınlarına yönelik mikro kredi, orman emvali üretim mekanizasyonuna yönelik olarak motorlu testere, tomruk çekme vinci, traktör, tomruk soyma makinesi, yükleyici-istifleyici aksamı projeleri örnek verilebilir.

Diğer taraftan gıda, kozmetik, ilaç ve kimya endüstrisinde kullanılan çok sayıda bitkisel hammaddenin kaynağı orman ekosistemidir.

Kekik, trüf mantarı, adaçayı, defne, lavanta gibi bitkilerden oluşan Odun Dışı Orman Ürünleri'nde 2021'de 928 bin ton ile 1.5 milyar dolar ihracat gerçekleşmiştir.



2022 hedefi ise 1 milyon 50 bin ton üretimdir. Sürdürülebilir bir yaşamın kaynağı ormandır. Ormanlar geleceğimiz, yeşil vatanımızdır.