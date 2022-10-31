Cihanın Hakimi Çılgın Türkler

Türkiye'nin otomobili Togg'un, seri üretimine başlanması Türk Milleti olarak bizlere müthiş bir gurur yaşattı.

Bunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda duyurulması da çok anlamlıydı.

Bu vesile ile başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını minnetle anmak isterim. Atamız rahat uyusun, topraklarında "Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" sözüne sadık Togg çalışanları ve milyonlarca emanetçisi var! Türkiye'nin Otomobili Togg, tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde Orta Çağın kapanıp, Yeni Çağın başlaması gibidir. Türk'ün gücünün, zekâsının, kapasitesinin ve daha nicelerinin başarılacağının bir kanıtıdır. Zaman zaman değindiğim gibi, "Türkler yeter ki bir şey yapmak istesin, isteyince en iyisini yapar." Devrim Otomobili'nden, Devrin Otomobili'ne bakılınca inanç gösteren beş babayiğide ayrı ayrı teşekkür etmek gerekiyor. Anadolu Grubu (yüzde 23), BMC (yüzde 23), Turkcell (yüzde 23), Zorlu Holding (yüzde 23), TOBB (yüzde 8) hisseleriyle ve emekleriyle bu gururun kaynağıdır. Togg teknolojide bir devrimdir.

Togg Gemlik Tesisi 1,2 milyon metrekare arazi üzerinde, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. Fabrikada Ar-Ge, Tasarım, Prototip Geliştirme ve Test merkezi ve de Strateji Yönetim Merkezi bulunuyor.



TEKNOLOJİ HARİKASI BİR ARAÇ

Yazılımıyla da öne çıkan teknoloji harikası bu akıllı cihaz; internet alışverişi, ödeme, bağlantılı servisler gibi birçok hizmeti de kullanıcılarına sunacak. Cihazın elektrikli olması, otomotiv sektörünün dönüşümü ve sektörün geleceği açısından önemli olmakta birlikte, Yeşil Mutabakat ilkeleri çerçevesinde de kullanıcılar için bir fırsat anlamına geliyor. Global çerçevede dijital dönüşümlere bakıldığında; gelecekte pil teknolojisinin kritik öneme sahip olduğu bilinmektedir. Bu alanda güçlü olan ülkeler dünyanın lideri olacak.

Çünkü tüm cihaz ve teknolojik aletlerde piller kullanılacak. Bu bilinçle hareket eden gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, pek çok ülke harıl harıl lityum iyon batarya için yatırımlar yapmakta ve fabrikalar kurmaktadır.

Yeri gelmişken belirteyim, ülkemizde de bu alanda fabrika kurulmuştur. Togg'da da lityum iyon batarya kullanılıyor... Devrin Otomobili tasarımı ile insanı cezbediyor.

"Bu araç benim olsa" dedirtiyor. Haliyle en çok merak edilen ise fiyatı... Başkan Erdoğan fiyatın 2023 Şubat ayında açıklanacağını duyurdu. Kamuoyu bu konuda erişilebilir bir fiyat bekliyor. Bir de bankalardan araç kredisi faiz avantajı bekleniyor.

Düşük faizli uzun vadeli kredi sağlanması pek çok kesim için sevindirici olacaktır.



'TÜRKİYE PATLAMA YAPACAK'

Ülkemiz büyük bir dönüşümden geçiyor.

Dünyanın en iyi ilk 10 ülkesinden biri olmaya ramak kaldı. İçinde bulunduğumuz fırsatları görmek, iyi değerlendirmek, cesaretli olmak ve atılım yapmak gerekiyor. Tarihte Atalarımızın vizyonlarına, liderlik modellerine baktığımızda ortak noktası "Cihanın Hakimiyeti Olmaktır". Atalarımızdan aldığımız genlerle, elimizdeki fırsatlarla çok daha iyi noktaya gelebiliriz. Birçok ülkenin gözü bizim üzerimizde. Ekonomistlerin de dikkatini çekiyoruz. Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, "Türkiye'nin yüksek ihracat hacimlerinde patlama yaşadığını küresel ekonomide rekabet gücünün yükseldiğini" vurguluyor. Brooks, "Büyük ihracat rakamları ve rekabet gücü göz önüne alındığında Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için şartlar çokça var. Tek gereken makro istikrar. Türkiye patlama yapacak" diyor. 2022 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatına bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış ile 188,2 milyar dolar seviyesine güçlü bir performans gösterdi.

Çılgın Türkler olarak, ülkemizin cihan hakimi olması için el birliği ile ilerlememiz, büyük düşünmemiz, milli konularda bir olmamıza ihtiyaç var. Ayrışmak, ülkemize hiçbir şey kazandırmaz. Başarıyı tebrik etmek asalettir.