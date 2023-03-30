Seçim sürecinde ekonomiye bakış ve adaylara sorular

Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı.

Hedefler paylaşılmaya, vaadler açıklanmaya başlandı. Tabii halkın en önemli beklentisinin ekonomide refaha ermek olduğunun altını çizmeye gerek yok! Bu çerçevede siyasi liderlerin birincil odağı; insani yaşam için kalıcı ve etkin politikaların belirlenmesi olmalıdır.

Pandemi, Rusya- Ukrayna savaşı, doğal afetler ve küresel sorunlar gibi nedenlerin yol açtığı ekonomik krizlere ve enflasyonu düşürmeye yönelik siyasilerin alacakları önlemleri ve iyileştirme politikalarını merak ediyoruz.

Dünya genelinde ekonomik daralmalar devam ediyor. Veriler yorumlandığında 2023'ün ekonomik olarak zor geçeceği ortada.

Dünyanın en güçlü ekonomilerinde endişeler artıyor. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisindeki belirsizliklerin olağanüstü yüksek düzeyde olduğunu, yüksek borç seviyeleri döneminde finansal istikrara yönelik risklerin artış gösterdiğini belirtiyor. Georgieva ayrıca küresel ekonomik büyümenin bu yıl Ukrayna savaşı ve parasal sıkılaştırma nedeniyle yüzde 3'ün altına yavaşlamasının beklendiğine, enflasyonla mücadele için uzun süreli düşük faiz oranlarından daha yüksek faiz oranlarına geçişin bankacılık sektöründe stres ve kırılganlıklar yarattığına vurgu yapıyor.



SİYASİ LİDER SORUMLULUĞU

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler haliyle tüm ülkeleri olumsuz etkileyerek uluslararası ticaretin dengelerini ve yönünü değiştiriyor. Önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın ekonomik ve sosyal yapısında pek çok değişime şahit olacağız. Bu küresel değişimler karşısında, siyasi liderlere ve kamu yöneticilerine büyük sorumluluklar düşüyor.

Siyasetin amaçlara ulaşabilmesi için de siyasetçinin kişilik olarak yeniliklere uyum sağlayan, vizyonu geniş, çözümsel becerisi yüksek, dünyanın gidişatını öngörebilen, başarı odaklı, halkın çıkarlarını her şeyden önce düşünen, ehliyetli, liyakat sahibi kişiler olması çok büyük önem taşıyor. Çünkü yalnızca bu yapıdaki liderler ülkemize katkı sağlayabilir.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Milletvekili Aday Adayları başvurularını yaptı.

Eğitimli, bilgili, alanında uzman, vizyonist, çalışkan ve görevini hakkıyla yapacak aday adaylarına başarılar diliyorum. Ancak yalnızca cahil cesareti ile başvuru yapan, yeterli çap ve kapasiteye sahip olmayan kişiler bu göreve talip olmamalı! Mesleki tecrübemden ötürü, bilgimden istifade etmek için birkaç aday adayı "mülakatta nelere dikkat edilmeli?" diye telefonla aradı. Buna istinaden yakın zamanda mülakata girecek olan aday adaylarına bazı temel soruları cevaplaması, özdeğerlendirme yapmak adına faydalı olacaktır.



VEKİL ADAYLARINA SORULAR

Bu sorularla ilgili cevapları sosyal medya hesaplarında kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyorum. Milleti temsil edecek kişileri kamuoyu tanımalı! Şeffaf olmak her zaman iyidir.

İşte o sorulardan bazıları: ● Neden Milletin Vekili olmak istiyor? ● Vekil olduğunda neleri başarmak istiyor? Hedefleri neler?

● Ülkenin hangi alanlarını dert ediniyor?

● Milletvekili özlük haklarına sahip olmadan çalışır mı? ● Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimini örneklerle nasıl açıklar? ● Kariyer hayatında Türkiye için neler başardı? Somut çalışmaları neler? ● Bugüne kadar yapılamayıp onun yapacağı neler var? ● Sizi diğer adaylardan ayıran güçlü yönleriniz nelerdir? Sizi neden seçelim? ● Türkiye gelişmiş bir ülke statüsüne nasıl çıkabilir? ● SWOT Analizinde neleri açıklar? ● Dışa bağımlı olunan alanları önlemek için hangi çalışmalar nasıl yapılmalı?

● Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizler nasıl aşıldı? ● Son 50 yılın siyasi ve ekonomik değişimleri nelerdir? Başarılı ve başarısız örnekleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

● Gelecek 20 yılda dünyayı neler bekliyor?

● Gençler ve yaşlılar için projeleri neler?

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