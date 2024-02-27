Dünyanın “güvenliği” doğa, tarım ve ormancılıktan geçiyor

Dünya son yıllarda iklim krizinin yol açtığı gıda krizi, yangın, sel ve kuraklıkla mücadele ediyor. Savaşlar ve ekonomik krizler gündemi meşgul etse de aslında en büyük problemlerimiz "doğa ve çevre".

Doğa her ne kadar cömertse de kendisine zarar verildiğinde döngüsü gereği koparılan varlıkları günü geldiğinde geri almaktadır.

Çünkü doğa affetmez! Ülkemizin ekonomik, ekolojik, kültürel, turizm, gıda başta olmak üzere toplumun geleceğine yön veren Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bu alanda önemli çalışmalar yürütüyor. Yeşil vatanın koruyucusu ateş savaşçıları, tabiatın ve yaban hayatının bekçileri, soframıza nimetleri yetiştiren TİGEM işçileri ile paydaş kurumu olan Öz Orman İş Sendika üyeleri, bu alanda ülkemizin geleceği için tüm ekip gayretle çalışıyor.

MERDİVEN SİSTEMİ ÖNERİSİ

Nasıl ki savunma sanayii ülkemiz için bir beka meselesi ise yakın zamanda yaşadığımız pandemi, savaşlar, bize tarım ve ormancılığın önemini bir kez daha gösterdi. Bu bilinçle hareket eden Öz Orman İş Sendikası; işçilerinin gelişmesi, iş verimliliğinin artması, ülkemize ekonomik ve toplumsal fayda sağlamak amacıyla geçtiğimiz hafta 55. Temsilciler Eğitim Programı'nı düzenledi.

Bin kişinin katıldığı ve benim de konuk olduğum programda Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, "Bugüne kadar işçilerimiz adına ilettiğimiz taleplerimize Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman olumlu yaklaştı. Yıllardır beklediğimiz kadro ve yangın esnasında hayatını kaybeden ateş savaşçılarına şehitlik unvanı verilmesi gibi taleplerimiz hayat buldu.

Şimdi de Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) ile işe yeni giren işçi ile 20 yıllık işçinin ücreti birbirine çok yakındır. Bu sorunun hizmet yılına göre kademeli olarak 'kıdem zammı' ile çözüleceğine inanıyoruz" dedi. Programa katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik de, "Devlet olarak her zaman emeğin tarafı olduk, Sayın Başkanın taleplerini aldık, gerekli çalışmalarla talebin olumlu sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız" vurgusu yaptı.