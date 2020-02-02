Çocuğa kelimelerinle bir şey öğretemezsin, hareketlerinle öğretirsin. Yani göstererek öğretir, kelimlerinle öğretiyi desteklersin. Çocuk, sadece senin öğrencin değil, öğretmenin ve sınayıcındır da... Çocuk, samimiyetle ve gerçekle öğrenir. Şimdiye kadar, teorik bilgilerin, kendinle ilgili süslü yalanlarınla hem çevreni, hem de iş arkadaşlarını yanıltmış, hakkında, olduğundan daha ideal bir resim çizmiş olabilirsin ama çocuk bunu yemez. Hemen kral çıplaktır, deyiverir.

Dediklerinin değil, yaptıklarını baz alır. Çelişkilerini, o kirlenmemiş radarıyla hemen algılayıverir, ve müthiş bir ayna olur sana. O yüzden, hayatın yetiştiremediği öğrencilerini bir de çocuğu sınar, yetiştirir.

Acıyla pişirmeden göndermez bu topraklardan...

Çocuğu olan herkes bilir; çocuk işi, sabır işi... Kimseye göstermediğin sabrı, hüneri çocuğun için geliştirirsin.

Tabii bu sabrı göstermek istemeyenler de bulunur. Çocuğu bir davranışa yönlendirmek, ikna etmek için hem söze, hem davranışa, nihayetinde sözlerle desteklenmiş tutarlı davranışa ihtiyaç vardır, başta da söylediğimiz gibi... Zor olanı budur. Kolay yolu seçmek de mümkün.



SONUÇ HIZLI AMA...

Bağırırsın, korkup susar. Geri çekilir yani... Bir süre sonra baktı o tehdidin bir karşılığı var mı diye, aynı davranışı bir daha yapar, sizi dener. Yine bağırırsanız, bir kez daha susar ama bu kez o kadar etkilenmez bu tehditten.

Suskunluğu kısa sürer.

Çocuğa şiddet gösterirseniz, bu -kısa vadede- en etkili yöntemdir.

Çünkü tehdit değil yaptırım gelmiştir ve kötek, bütün dillerde aynıdır. Hızlı ve kalıcı sonuç verdiği için, travma tüm kültürlerde en etkili eğitim aracıdır. İnsani yönünü tartışmıyorum.

Etkisini anlatıyorum. Peki, bu 'kolaya kaçma'nın sonuçları neler?



ŞİDDET İŞE YARIYOR

İncinmiş bir masum ruhu hesaba katmasak da başka acı sonuçları da var işin... Evde başlayan şiddet, toplumsal bir kara deliğe dönüşür. Dedik ya, çocuk travma (şiddet) yoluyla hızlı ve kalıcı öğrenme yaşar. Ancak önemli olan, neyi öğrendiği...

'Bu davranış bir daha tekrarlarsam canım yanar.' İlk öğrendiği cümledir.

İkinci öğrendiği cümle de şudur. ' şiddet işe yarıyor. Ben de sorunlarımı böyle çözebilirim.' Şiddetin işe yarar bir yöntem olduğunu öğrenen çocuk, kendinden zayıf olanları ezerek büyümeye başlar ve bunu normal görür. Toplumsal şiddet dalgası böyle başlar. Ebeveyn unutmasın ki, kendi güçsüzlük zamanlarında, eski şiddetin intikamı kesinlikle alınacaktır. Hem kendisinden, hem ede tüm bir toplumdan..., Ne demişler: 'Kılıçla yaşayan, kılıçla ölür.'