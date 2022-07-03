Alfa erkek ister misiniz?

Kadınlar öğrenmiş bir alfa erkek, alfa da alfa diye tutturuyor.

Güçlü erkek istiyor. Eh, kim istemez? İyi de, güç iki ucu da kesen bir kılıç. Ona hazır mısın bakalım?

Alfa, sürü başı demek. Sürü başı ne ister? Lider, koruma karşılığında itaat bekler. Yani güvence alır, bunu

sorgusuz itaat parasıyla ödersin. Siz istiyorsunuz ki en güçlü erkek sizinki olsun, ama o da size boyun eğsin.

Yok öyle bir alışveriş... Maalesef kadınlarımız boyun erdirebilecekleri bir efendi istiyorlar ki bu eşyanın tabiatına aykırı. Sana boyun eğiyorsa o zaten efendi değil, güçsüzü bulunca efendilik taslayan bir sahte kabadayıdır. Siz iyisi mi bırakın bu alfa malfa gibi arayışları... Evrensel nizam zaten size ayna olacak eşler veriyor her seferinde. Aynadakini beğenmiyorsan önce kendini değiştireceksin. Yoksa itaat etmeden alfa arayan kadını sonra o alfadan kim koruyacak?

SEVGİLİ KAYNAKLARI MÜDÜRLÜGÜ

Arkadaşımla konuşurken ortaya çıktı bu fikir. Yürümeyen ilişkilere bir çözüm önerisi olarak... Yani daha çok sorun önleyici bir sistem olarak... Nasıl ki işe alım öncesinde adaylar insan kaynakları uzmanı ile görüşüyorsa onun gibi bir sistem de ilişki öncesi olsa...

Senin insan kaymakları departmanın olarak kankan hizmet verse... Adayı o sorgulasa ve hatta seni mutlu edecek basit önerilerde bulunsa. Klasik soruları sorsa..

"Neden Hakan?" dese mesela...

"Beş yıl sonra bu ilişkiyi nerede görüyorsun?" dese...

Beğenmediği adaya "biz sizi ararız" dese ve seni hiç boşuna uğraştırmasa..

Ne dersin? Hoş olmaz mı?

DENGİN Mİ, BENZERİN Mİ?

İnsanın ilişkide bir diğer insanı bozguna uğratması ve kişiliğini geçici olarak esir etmesi mümkündür. Ancak değiştirmesi neredeyse imkansızdır. İnsanlar ancak kendi özgür iradeleriyle değişebilecekleri için ellerinde değiştirebilecekleri tek malzeme kendileridir. Bu sebeple ilişkide birini değiştirme fikri bir ütopyadır. Uyumlu bir ilişki, uyumlu partnere denk gelme şansına bağlıdır. Sanıldığı gibi bu kişiler birbirine benzeyen kişiler olmak zorunda da değildirler. Birinin fazlası, ötekinin eksiğine denk gelse yeterdir.

Alan razı, veren razı ilişkilerdir bunlar. Biz dışarıdan bu uyuma anlayamasak da bu çift bir şekilde birbirinden beslenmeyi başarır.

Eskilerin deyimiyle; her kör satıcının bir kör alıcısı vardır... Mühim olan denk gelmek. Allah benzerinize değil, denginize denk getirsin.

YASAK KARDESİM

Bugünlerde herkes Tiktok'un yasaklanması gerektiğini söyleyen durumlar paylaşıyor.

Tiktok'un toplumu aptallaştıran, düzeyini düşüren yayınları özendirdiğini biliyorum. Yine de siz bugün Tiktok'u kaldırırsınız ama bunun toplumda karşılığı olduğunu gören İnstagram hemen benzerini üretir ki yapıyor da... Reels, Tiktok klonudur. Ayrıca yasaklama zihniyetine karşıyım. Bugün bu ahlakçı mesaj yarın başka mecraların da yasaklanmasını meşrulaştıracaktır.

Burada sınırı belirleyen emin olun siz olmayacaksınız. Çocuklarınızı yasaklar değil, bilinçli bir aile disiplin ve terbiyesi korur.