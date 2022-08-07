Saglıklı ve leziz bir App

Diyetisyen kullanır mısınız? Kullanıyorsanız onu nasıl seçtiniz?

Aranızdaki ilişkiyi hangi aracıyla düzenliyorsunuz? Bütün bu seçim ve işlemler için artık yeni bir adres var. 3 yıl önce, beslenme ekosistemindeki en önemli oyuncularından olan diyetisyenlerin dijital dönüşümlerini sağlamak için bir ekip yola çıktı. Diyetisyenlik mesleğini herkes çok rahat yapabiliyordu ama denetleyen yoktu. FitThink uygulaması, katılmak isteyen üyelerin gerçek diyetisyenler olmalarına bakmış öncelikle. Diplomalarını bize E-devlet üzerinden sunmayanlara üyelik şansı vermemiş. Kurucuları, FitThink'i sadece bir yazılım değil, beslenme eko sisteminin yeniden inşası olarak tanımlayacak kadar da iddialı. Doğru beslenmeyi yavaş yavaş unutmaya başladığımız şehir hayatında beslenme serüveni içerisinde diyetisyenlerin işlerini kolaylaştırmak ve daha iyi analizler geliştirmeleri için bu yazılımı yazmaya karar vermişler.

TARIF VE BLOGLAR

FitThink ailesinde gün geçtikçe büyüyen güçlü bir yazılım ekibi var. Online sistemleri sayesinde diyetisyenler kişiye özel analizlerin yapılabiliyor, randevularını düzenleyebiliyor, yemek tarifi ve blog yazıları yazabiliyor, görüntülü görüşmelerini gerçekleştiriyor. Ayrıca tüm bunları gerçekleştirirken dünyanın her yerinden bu hizmeti danışanlarının 'adeta yanındaymışçasına' verebiliyor.

Şu anda tüm Türkiye'de kullanımda olan yazılım İngiltere, Hollanda ve Almanya'da ofisler açmak üzere. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın çok rahat bir şekilde Türkiye'deki diyetisyenlere ulaşmalarını hedefliyorlar. Ayrıca kurumsal firmalarla anlaşmalar yaparak onların diyetisyenlik hizmetlerinde FitThink üzerinden çok rahat diyetisyenlik hizmeti alabilmeleri konusunda da çalışmalar yapıyorlar.

GÜVENLIK ÖNEMLI

Şirket, veri güvenliğine ve gizliliğine de büyük önem veriyor. Diyetisyen ve danışan bilgileri son teknoloji sunucularında ve ileri düzey şifreleme teknolojisi ile depolanıyor. Bilgilerin tamamı Türkiye ve Avrupa'daki güvenlik ve gizlilik yasalarına uygun, hatta daha ileri düzey güvenlik önlemleri ile saklanıyor. Danışanlar ya da diyetisyenler tarafından oluşturulan herhangi bir kayıt "Encryption At Rest" teknolojisi ile şifrelenmekte ve korunuyor, yani gizli olması gereken ya da gerekmeyen tüm veri parçaları şifreli olarak saklanıyor. Diyetisyen ve danışan verilerine sistem haricinde erişim yok. Fithink uygulamasının app versiyonları da danışanların kullanımında.