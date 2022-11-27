Akdeniz seyahati

Uzun zamandır düşündüğümüz tatili yapma fırsatımız oldu. Sizleri de bu keyifli yolculuktan eksik bırakmak istemedim. 12 günlük gemi yolculuğunu sizlere parça parça da olsa sunmayı planlıyorum. Bu yazı dizisine gemiyi tanıtarak başlayalım. Sevgili dostum psikolog Kutay Ürkmen'le yolculuğumuz İstanbul-Barcelona uçuşuyla başladı. Buradan otobüslerle İspanya'nın Tarragona Limanı'na geçtik.

2009 yılında inşa edilen Magnifica, döneminin tüm ihtişamına sahip bir gemi. 294 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip. Bini mürettebat olmak üzere üç binin üzerinde yolcu kapasiteli bir gemiden söz ediyoruz.

Yüzen bir kasaba yani... 13 katlı bu gemide 5 restoran, 12 bar, spa, 5 adet havuz, bir casino, dev bir tiyatro salonu ve daha neler var... Gemide pek çok asansör çalışıyor. Biz tura başlarken uygun fiyalı olan iç kabin tercih etmiştik. Ancak gemi, yer müsait olduğunda odaları upgrade ediyor. Bizim de başımıza böyle bir şans geldi ve balkonlu kabine geçtik. Eğer imkanınız varsa tavsiye ederim, değiyor. Özellikle de balayı çiftleri için çok romantik bir görüntü sağlıyor.

IÇECEK YIYECEKTEN PAHALI

Girişte, kredi kartınızla kamara hesabınız eşleştiriliyor. Sizin için çalışan binin üzerinde personelin gün başına on euro (11 gün çarpı 10) tutan bahşişi peşin olarak kartınızdan çekiliyor.

Daha sonra da gemide para geçmediğinden tüm ekstralarınız hesabınıza işleniyor. Turun hem uçak hem de beş yıldızlı gemide tam pansiyon konaklama içerdiği için çok ucuz olduğunu söylemeliyim. Ancak bunun bir sebebi var. Gemide yiyecek bulamadığınız bir an yok ve hep ücretsiz. Yalnız içecekler ücretli ve hayli de pahalı. Bir meşrubatın 3.5 euro olduğunu söylersek anlaşılır. Ücretsiz olan içecekler su otomatı ve kahvaltıda alınan çay kahve meyve suları... Kapalı su isterseniz o da ücretli. Yani gemi, size çok ucuza verdiği bu hizmeti daha çok içecekten çıkarıyor. Eğer içecek paketi almak isterseniz kamara başına günlük 64 euro ödemeniz gerekiyor ki toplamda bu para, limanlardaki geziler için ödediğiniz miktardan da fazla tutuyor.

ÇIPLAK MALIYET YANILTMASIN

Bu arada denizde geçen günlerde internetin hiç çekmediğini ve gemiden alacağınız internet paketi de günlük 30 euro. Toplayacak olursanız günlük ortalama her bireyin en az 60 euro ödeme ihtimalini unutmadan gelin.

Yoksa 12 günlük böyle bir gezinin çıplak maliyeti olan 600-900 euro önemli bir miktar sayılmaz ama işte kazın ayağı öyle değil.

Gemide sabahtan akşama aktivite bitmiyor.

Beceri kursları, dans dersleri, geceleri çok özel şovlar var. Özellikle iyi bir grupla gelmişseniz sıkılmanız mümkün görünmüyor. Bu bağlamda gemi personeli çok büyük bir operasyonun altından kalkabilmiş.

UYKUDA SEYAHAT KONFORU

Gemi seyahati çok konforlu. Siz uyurken yol alıyor, uyandığınızda sokağa çıkıyorsunuz. Bu harika.

Otobüslerde sınırlı sürede seyahat ediyorsunuz. Yine de aynı nimetin bir de belası var. Sabah geldiğiniz limandan gemiye 14-16 saat arası bir zamanda dönüyorsunuz. Geldiğiniz şehri yalapşap tanıyabiliyorsunuz.

Yani İzmir'e gelip, Kordonboyu'nda yürüyüp dönmek gibi. Bu sizi kesiyorsa sorun yok. Belki de bu yüzden gemi seyahatini daha çok olgun misafir tercih ediyor. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki Pazar, size limanları tanıtmak üzere hoşçakalın.