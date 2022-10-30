"Kanun namına teslim olun!" Eski Türk filmlerinden alışık olduğumuz bu söz öbeği, benim için birkaç yıldır farklı bir anlama geliyor. İnstagram'da keşfettiğim (ve hemen akabinde 'bunca yıl nasıl tanımamışız' diye hayret ettiğim) genç bir sanatçı. Kendisiyle yaptığım bir canlı yayın sonucunda samimi olduk. (Zaten samimiyet kurmak Ahmet'in süper yeteneklerinden biri)...



EN GENÇ SOLİST KANUNİ

Göksel Arsoy, Türk sinemasının altın çocuğu idiyse hem yeteneği hem de sarışınlığı ile bu unvanı almıştır.

Ahmet, Mersin'in esmer altın çocuğudur.

Aslen Ankaralıdır. Çocuk yaşta başladığı müziğe TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu'nda adım atmış.Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında yüksek lisansın yapmış. Henüz 18 yaşında iken senfoni orkestraları ile çalışmaya başlayıp "senfoni orkestralarının en genç solist kanunisi" olmuş.

Caz müziğe ve doğaçlamaya olan tutkusu dünya çapında starlarla aynı sahneyi paylaşmasını ve albümler kaydetmesini sağlamış.



TEKNİĞİ KENDİNE ÖZEL

Kanun icrasına Türk Müziği Tarihinde kendi adı ile anılacak yeni bir teknik kazandırmış. Farklı vizyonu ve yorumculuğu devlet konservatuvarlarında bitirme tezlerine konu olmuş.

Yetti mi? Yetmez. İngiltere Kraliçesi'nden Rusya Devlet Başkanı'na Papa'dan Norveç Kralı'na kadar 55 devlet adamı onuruna Türk Musikisini tanıtıcı dinletiler sunmuş. Kültür Sanat Yüksek Ödülü, Yılın Sanat Girişimi ve Uluslararası yarışmalarda birincilikler biriktirip, Danimarka Kraliçesi II.

Margrethe ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Devlet Nişanı ile onurlandırılmış.



6 KITADA 1000 KONSER

Altı kıtada bini aşkın konser vermiş.

Ahmet Baran'a ilk seslendirilişlerini kendisinin gerçekleştirdiği, iki ayrı kanun konçertosu ithaf edilmiş. İki Kelime ve Kanun Namına isimli iki albümü, saz eserleri, sahne sanatları, dizi, reklam, bilgisayar oyunu ve kısa metraj film müzikleri varmış. 2016 yılında yayınladığı Kanun Namına albümü çok satanlar listelerinde yerini alarak müzik eleştirmenleri tarafından tam not almış.

Sanatçının kendi adını ve imzasını taşıyan özel kanun serileri üretiliyor.

Bu enstrümanlar tüm dünyada satışta.

Şefliğini yürüttüğü müzik topluluklarında çocuk istismarı, kadına şiddet gibi toplumsal sorunları işleyerek farkındalık yaratmakta, aralarında otizmli çocukların da bulunduğu 100'ü aşkın koriste şarkıları işaret dili ile öğreterek işitme engelliler için konserler veriyor.



İNTERAKTİF SOV

Ahmet Baran, doğunun dinamik ve kozmopolit ruhunu alanında özel yeteneklere sahip virtüözler ve görsel şovlar eşliğinde sahneye taşıdığı "Kanun Namına Project" grubu ile dünya çapındaki sanatçılarla ortak projelere imza atmayı sürdürüyor. Genç sanatçının son konseri, birbirinden yetenekli arkadaşlarıyla Karşıyaka Suat Taşer Sahnesi'nde idi. Salonun hınca hınç dolduğu gösteride Baran, 'Selvi Boylum Al Yazmalım'dan 'Yiğidim Aslanım'a, Pulp Fiction film müziğinden Mozart'ın 'Türk Marşı'na uzanan geniş bir yelpazede bize sunduğu eserler seyircinin büyük ilgisiyle karşılandı. Sahnede Cafer Nazlıbaş ve Gürkan Özkan gibi sanatçı dostlarını da ağırlayan Baran, interaktif bir şov ile konserini noktaladı. Ülkemizi dünyanın çeşitli yerlerinde temsil ederek eşlikçi bir saz olan kanunu solist mertebesine taşıyan Baran'ı alkışlarımızla Hindistan'a uğurladık.

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