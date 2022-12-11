Gemi yolculuğumuzda sıra, geziye de adını veren Kanarya adalarında! Bir balayı destinasyonu olarak akıllarda yer eden adalarla ilgili aklımızdaki bazı önyargıları noktalayarak başlayalım.

1. Kanarya adaları, Fas'ın batısında, İspanya'ya bağlı adalar topluluğudur.

Yani öyle tropik bölgede filan değiller.

2. Kanarya ile alakaları da yok.

Latince canaris köpek demek, biz okunuşundan aldığımız ilhamla kanarya demişiz. Aslında bildiğiniz köpek adaları yani...

3. Kanarya adaları deyince aklınıza hemen böyle bembeyaz kumsallar, turkuvaz renginde deniz suyu, palmiyeler filan gelecek. O hayali de bir silin. Adaların bu hayalle de ilgisi yok. Aynen Yunanistan'ın Santorini adası gibi, volkanik adalar bunlar. Yani simsiyah birer kara parçası üzerinde yer yer biraz yeşillik düşünün, öyle... Denizi de okyanus üzerinde olmasına bağlı olarak soğuk ve dev dalgalara sahip.

Yani sörfçü değilseniz yü-ze-mez-si-niz!

En azından büyük bir kısmında...

SU AZ ENDEMIK BITKI ÇOK

7 ada ile birkaç küçük adacıktan oluşan Kanarya adaları, başkenti Tenerife olan ve toplamda 2.2 milyon nüfusa sahip bir yerleşim. İspanya'ya bağlı olmakla birlikte Afrika'ya yakın.

Biz de adalar turumuza Tenerife ile başladık. Nüfusun yüzde kırk üçünün burada, başkentte yaşadığını söyleyelim. İspanya'nın en yüksek rakımlı zirvesi, 3700 metre yüksekliği ile Teide Yanardağı zirvesi olup, bu adada bulunuyor. Burası, dünyanın üçüncü büyük yanardağı olup UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiş. Ayrıca adada Anaga msaifi, 2015'ten beri UNESCO Biyoküre rezervidir. Yani Avrupa'daki en fazla endemik tür burada yer alır. Adaların yağış almaması (yılda 30 gün yağış) suyu en önemli sıkıntı haline getirmiş.

Bu yüzden tepelere tırmandıkça, her yerleşim yerinde devasa havuzlar görüyorsunuz. Hayır, yüzme havuzları değil. Yağmur suyunu depolayan havuzlar bunlar... Suyun çok az ve kıymetli olması onları engellememiş.

Yine de tarım yapıyorlar. Ayrıca adaların volkanik toprağı, sanıldığının aksine mümbit. Burada, kendine özgü endemik ürünler var. Bir benzerini ülkemizde görmediğiniz Ejder ağacı da bu türlerden biri.

HEP BAHAR HAVASI

Adalarda yıl boyunca aynı şeyleri giyebilirsiniz. Zira yıl boyu hava sıcaklığı 25-26 derece seviyesinde, ideal. Ne üşütüyor, ne terletiyor. Hep bahar havası var. Gezmeye çok uygun olan bu hava sıcaklığı, adaları da yıl boyu uygun bir destinasyon haline getiriyor.

Normalde çok da ahım şahım olmayan adalar, yıllık 15 milyon civarında turist ağırlıyor. Nasıl, turizm dersi gibi, değil mi? Adada mülk sahibi olmak mı?

Fiyatları öyle ismi kadar büyük değil.

Çeşme'de iyi bir yazlık için yapacağınız yatırımla burada ev sahibi olabilirsiniz (Olmak ister misiniz? Ondan emin değilim ama ismi havalı, kabul ediyorum.) Sahili biraz Kuşadası'na benzeyen sevimli Tenerife'deki turumuzda biz de sahildeki beach club tesisinde havuza girdik ki deniz suyu kullandıkları için havuzda da donduk.

Santa Cruz de Tenerife ya da diğer Kanarya adalarından dönerken bir şeyler satın almak isteyebilirsiniz çünkü vergi muafiyeti nedeniyle turdaki en ucuz destinasyonlardan biri olduğunu fark edeceksiniz.