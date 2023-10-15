İlişkide narkoz etkisi

Ameliyat olanları ameliyattan çıkar çıkmaz hasta yakınlarıyla buluşturmazlar. Hayır, yoğun bakıma alınacak kadar ciddi ameliyatları kastetmiyorum. Anestezi alınan basit ameliyatların bile sonrasında birkaç dakika bekletip öyle bırakırlar hastayı yakınlarının eline...

Neden dersiniz? Ben söyleyeyim size...

AYILMA SÜRESI VERILIYOR

Son zamanlarda popüler olmak için mahremiyet diye bir şey kalmadı.

Videoları size de düşmüştür.

Ameliyattan çıkan biri, saçmalıyor da saçmalıyor. Videoya çeken yakını da gülerek onu konuşturuyor.

Saçmalayanda kabahat yok, saçmalamasına izin verende kabahat!

Çünkü narkoz kafası diye bir şey var. Hasta ayılsa da henüz narkozun etkisinden tamamen kurtulmuş değil.

Bu zamanlarda hasta tamamen duygusal bir durumda ve bilinçli konuşmuyor. Saçmalayabilir de, bilinç altındaki şeyleri bir bir dökebilir de...

Bu durum onu ve hayatını tanımayan sağlık personeli için ayıp bir şey değil üstelik onları ilgilendirmiyor da. Ancak yakınları için aynı şey söylenemez. İşte bu anlarda hasta abuk subuk bir şey söyleyip aile gerilmesin diye de tam olarak ayılması için biraz süre veriliyor.

NE O, NE DE SEN GERÇEKSIN

İşte ilişkilerin ilk ayları (cicim ayları da diyebiliriz) için bu benzetmeyi yapabiliriz. İnsanların yoğun hormon bombardımanı altında ve 'sırılsıklam aşık' olduklarındaki bu hallerini de -biraz abartılı bir benzetmeyle de olsa- de narkoz kafasına benzetebiliriz.

Bu anlarda kişinin bilincinden çok bilinç altı devrede ve aslında bir hayali yaşıyor. Hayal derken şunu kastediyorum: 'kafasında yarattığı', idealize ettiği bir karakterle aşk yaşıyor.

Bu aptal aşık dönemi geçip de hormon yağmurları dinince, güneş açıyor ve aşık olunan kişinin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. (Yani ortaya çıkıyor derken yanıltıcı bir ifade olmasın.

Aşık olduğunuz kişi sizden gerçek yüzünü saklıyor demek istemiyorum. Böyle bir gizlenme olmasa bile siz onu görmek istemiyorsunuz çünkü narkoz altındasınız.) Gerçek bir ilişkiye başlamak için o yoğun aşk duygusunun geçişi beklenmeli. Narkoz kafası altında ne gördüğün kişi gerçek, ne de sen gerçeksin. Sen de ilerleyen zamanlarda ilişkinin başındaki gibi davranmayacaksın. Bu yüzden narkozluyken verilen sözler, edilen yeminler, verilen hediyeler tüm bir yaşam boyunca beklenmemeli. Ayılınca durum can sıkıcı olabiliyor çünkü....