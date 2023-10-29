Nicelerine

Cumhuriyet deyince aklımıza sadece bizimki gelmesin. Oysa cumhuriyet, biraz da döküldüğü kabın şeklini alan bir sıvı gibi. Başkanlık sistemli cumhuriyet, yarı başkanlık sistemli cumhuriyet, yasama organı tarafından aday gösterilen veya seçilen bir yürütme başkanlığına sahip cumhuriyet, sembolik bir başkanı olan parlamenter cumhuriyet gibi farklı uygulanış şekilleri var. Bir cumhuriyetten beklediğimiz uygarlık seviyesini asla göremesek de adında cumhuriyet geçen yönetim şekilleri olduğu gibi, krallık olarak adlandırılsa da cumhuriyete en benzer şekillerin görüldüğü örnekler de var dünyada.

Yani isme ya da şekle değil de mevcut sisteme göre değerlendirmekte yarar var. 'Biz bu kavramı hangi unsurlarla doldurup, nasıl bir yönetim sergiliyoruz'a bakmak lazım.

ORTAK GÜNDEM

Türkiye'de yüzüncü yıl öncesi hafta, 'kimin daha cumhuriyetçi' olduğunu tartışmakla geçti. Hemen yanı başımızda, Gazze'de yaşanan insanlık dramı, elbette bu günlerde dünyanın ortak gündem maddesi. Hem jeopolitik olarak hem de ortak tarihimiz hasebiyle, Filistin'de yaşananlar bizi dünyanın geri kalanından çok ilgilendiriyor da olabilir.

HEPİMİZİ ÜZEN GELİŞMELER

Müslüman dünyasına yönelik bir yas olması yüzünden de cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlamaları ertelendi bildiğiniz gibi... Bu konuda çok kalem oynatıldı. Bizim de bir parçası olduğumuz islam alemine duyulan hassasiyet de cumhuriyetimizin yüzüncü yılını bihakkın kutlama isteği de son derece anlaşılır şeyler. Bu koşullar altında içinde bulunulan dilemma, vatandaşın önemli bir kısmını üzmüştür.

COŞKULU KUTLAMA

Yine de konuya şöyle yaklaşmak gerek. Cumhur demek halk demek.

Yani devletin ismini aldığı cumhuriyet kavramı da, onun bayramı da aslen halka ait bir şey. Son yıllarda cumhuriyet bayramlarının son derece coşkulu kutlamalara sahne olduğunu biliyoruz.

Yani devletin resmi tören yapması kadar halkın onu coşkuyla kutlaması da son derece önemli değil midir?

GÖZYAŞIMIZI TUTAMADIK

Şirketlerin özellikle halka yaklaşabilmek için yaptığı filmler bazında da düşünecek olursak, içinde bulunduğumuz haftada, televizyonlarda sayısız 'Atatürk, cumhuriyet ve kazanımları' temalı onlarca film görmedik mi? Pek çoğunda duygulanıp gözyaşlarımızı tutamadığımız olmadı mı? Şirket ve kurumlar bir film hazırlarken onlarca araştırmanın sonunda bu işi yapıyorlar.

Aralarında adeta bir 'film yarışı' olması, cumhuriyet, vatan ve ulus bilincinin tavandan tabana yayılmasının en önemli göstergelerinden biridir. Bundan daha önemli pek az şey var.

MODEL VE LİDER TÜRKİYE

Özellikle içinde yer aldığımız Ortadoğu'da, çevresinde bir istikrar ve barış unsuru güç olarak model ve lider ülke Türkiye, cumhuriyetin kazanımlarını çok iyi içselleştirmiştir diye düşünüyorum.

Yaşasın cumhuriyet! Nice yüz yıllara, ayrım yapmadan tüm fertlerine eşit yaklaşan, onların sağlık, barış, refah ve mutluluğunu aziz Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesinde karşılayan nice yüz yıllara!