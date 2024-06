Plaj okuma listem-1

ERTELEME

Nihan Kaya, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere'deki Essex Üniversitesi'nde Psikanaliz alanında yüksek lisans yaptı. "İyi Aile Yoktur", "İyi Toplum Yoktur", "Gizli Özne" adlı kitaplarıyla bilinen yazar, "Çatı Katı" adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü sahibidir. Yazarın özellikle ilk iki kitabını bir solukta okumuş ve son derece ezber bozucu bulmuştum.

Deyim yerindeyse suratıma bir tokat gibi inmişti. 'Erteleme' de yazardan beklentimi boşa çıkarmayan bir kitap oldu. "Bir işi yapmak iki saat sürüyor, yapmamak saatler, günler, haftalar. Bu sürede bir başka işi yapıyor da değiliz çoğu zaman. Aktif olarak yapmamakla meşgulüz. Bu kitap, ertelemenin arkasındaki psikolojimizi anlatıyor. Çünkü ertelemenin nedeni, zannedildiği gibi tembellik değil. Neyi nasıl ertelediğimiz, kendimizle ilgili çok önemli ipuçları saklıyor. Bu kitap, ertelemenin doğasını anlamak ve erteleme davranışımızı değiştirebilmek adına benzersiz bir kaynak." Bu satırlar, kitabın basın bülteninden. Kitapta çok daha fazlası var. Kendini keşfetmekten korkmayanlara şiddetle önerilir.



DERDE DEVA RANDEVU 4

Afili Filintalar grubundan Murat Menteş'in kitaplarını sona doğru daha yorucu bulmaya başlasam da 'derde Deva Randevu' serisini hala eski tadında buluyorum. Yazar, bu seride müteveffa yazarlar ve ünlülerle hayali söyleşiler yapıyor. Bu kişilerden önemli alıntıları 'birer cevapmışçasına' kurgu sorular arasına sıkıştırıyor. Serinin bu 4. kitabında 11 yazar konuk oluyor Menteş'in satırlarına : Diyojen, İbn Haldun, Jane Austen, Tolstoy, Ahmet Rasim, Einstein, Hermann Hesse, Âşık Veysel, Marguerite Duras, Cemil Meriç, Tezer Özlü. Hakan Karataş'ın yetkin çizgileri, her bir söyleşiyi, çizgi roman tadında bir öyküye dönüştürüyor.



KIZIL KARMA

Kitapları filme de çevrilen ünlü Fransız polisiye yazarı Jean Christophe Grange, son kitabı 'Kızıl Karma' ile raflarda...

Her dönem popüler olan yazar son yıllarda inişli çıkışlı bir grafik izlese de son romanıyla kendisini v ar eden eser 'Kızıl Nehirler'e yaklaşmaya çalışmış.

Karşımızda yine vahşi cinayetler, doğaüstü görünümlü bir katil, uluslararası sayılabilecek bir komplo duruyor.

Polisimiz ve yardımcıları, Paris'te başlayan genç kız cinayetlerinin izini Hindistan'a dek sürüyor. Kızıl Karma, bu kez de kadim Hint İnanışlarını cinayet ritüeline konu ediyor. Karma inancı, yoga pozisyonları romanın bel kemiğini oluşturuyor. Bu arada Grange, her hacimli kitabında daha da ilerletmeye çalıştığı 'olayların tarihsel arka planı'na eğilmeyi sürdürüyor. Bu kitapta Hint inanışları yanında da 1968 öğrenci olaylarını fonuna yerleştirmiş ve bizi Paris'in karanlık/politik sokaklarında dolaştırmayı ihmal etmemiş.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın