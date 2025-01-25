Yaş ilerledikçe arkadaş bulmak neden zorlaşıyor?

Pek çoğumuz bu durumun farkındayız. Yaş ilerledikçe yeni arkadaş edinmek zorlaşır. İnsan gitgide daha da içe çekilir. Peki ama neden?

Arkadaşlığı mümkün kılan ya da hazırlayan etmenlerle başlayalım:

1. Fiziksel yakınlık (aynı sınıf, aynı koridor vs...)

2. Duygusal yakınlık (benzer dertlere sahip olmak)

3. Benzer zaman çizelgeleri (hayatının aynı dönemini yaşamak) İlkokul sıralarında sürekli gruplar halinde yaşarız. Arkadaş edinmek için özel bir çaba gerekmez genelde. Ortaokul ve lise de böyledir. Aynı yaştaki insanlarla dip dibe, aynı yolda yürürüz ve hepsinden de önemlisi, mevzularımız, yani zaman çizelgemiz aynıdır. Dertlerimiz aynıdır. Hele üniversitede bahsettiğim tüm durumların ortak olması bir yana, arkadaşlarla geçirdiğimiz süre de artarak geceleri de kapsamaya, hatta ortak yaşama gitmeye başlar. Özel bir durumu (uyumsuzluk, çekingenlik, içine kapanıklık gibi) olmayan herhangi genç, yeni arkadaş bulmakta ve bunu sürdürmekte zorlanmayacaktır.



DENKLEM DEĞİŞİYOR

Ancak mezun olup işe girince denklem tamamen değişir. Artık kabul görmek için davet edilmek, özel olarak çabalamak, proaktif olmak gerekmektedir.

Evet, mesai arkadaşlarımızın çoğu ile de fiziksel olarak yakın çalışırız. Birlikte zaman geçiririz. En azından iş yerinde dertlerimiz benzerdir ama burada yoğun rekabet vardır. Ve bir kez yetişkinlerin dünyasına adım attığınızda kurallar değişecektir. Artık çalışma arkadaşlarınızla (mesai saatleri haricinde) aynı zaman çizelgesinde yaşamamaktasınız. Kimi evli, kimi bekar, kimi çocukludur. Mevzular değişmeye başlamıştır. Hele ki sosyoekonomik farklılıklar ileri yaşlarda daha da göz önüne çıkmaya başlar. Ayrıca yaş ilerledikçe geçmiş tecrübeler, hayal kırıklıkları ve güven sorunları insanları daha temkinli hale getirir. Gençlikte olduğu gibi saf heveslerle yeni ilişkiler kurmak zorlaşabilir.



KATLANILMASI ZOR

Yaşlandıkça fiziksel kısıtlamalar, hastalıklar, vefatlar derken en yakın dostlar azalır. Azalmayanlarla da görüşme sıklığı azalır. Yaşlılığın en zor yanlarından biri de gün geçtikçe katlanması daha da zorlaşan yalnızlıktır.

Çünkü mevzunuz aynı olan insanlarla mesafeniz çok açılmıştır. Enerji aldığınız gençlerle ise hiçbir ortak yanınız kalmamıştır.

Ancak yine de umudumuz olmalıdır. İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır ve doğru çabalarla her yaşta anlamlı arkadaşlıklar kurmak mümkündür.