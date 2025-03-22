Kadınların duyguları

Kadın ve duygu kelimesi iç içe geçmiş, birlikte kullanılan kelimelerdir. Doğal olarak bir kadın, erkeğini en çok da kendi duygularına önem vermemekle suçlar. Duygusal olarak hassas anlarında özenli davranış ister. Duygularının anlaşıldığının gösterilmesini (ve bir anlamda da 'gereğinin yapılmasını' ) ister. Peki ideal bir şekilde ilişki yürütme arzu ve kararlılığında olan bir erkek (varsa öyle bir model) nasıl hareket etmelidir?

Peki duygusal olarak hassas döneminde bulunan bir kadınla birlikte olan bir erkek bu durumda hangi davranış kalıplarını benimseyebilir?

1. Kadının duygularını önemsemez ve önemsemediğini de fark ettirir. En yanlış hareket tarzıdır bu. Duygularının ciddiye alınmadığını gören bir kadın önce kırılır sonra da öfkelenir. İlişkideki ilk kırmızı bayrağı görür erkek oyuncu.

2. Kadının duygularını önemser ve önemsediğini de fark ettirir. Bu davranış tarzının yararlı tarafı da zararlı tarafı da vardır. Erkek böyle davranırsa eşi için doğru, kendi için yanlış hareket etmiş olacaktır. Neden mi? Duyguların önemsendiğini gören kadın kendini değerli hisseder ve erkeğine bağlanır. Önemin gösterilmesi doğru bir stratejidir ancak...Kadın (erkeklerden farklı olarak) sürekli olarak duygularıyla temas halinde yaşadıklarından duyguları daha hızlı sönümlemeyi öğrenmişlerdir. Bir kadın, duyguyu küçük sarsıntılarla yaşar, bu sayede büyük bir depremle nadiren yıkılır. Kadınıyla tümüyle empati kuran bir erkek, (duygularıyla temas etmeye kadın kadar alışkın olmadığından) sarsıntıyı daha şiddetli hisseder ve kadınını üzen konuya bir duygusal yatırım yapar, içinde gizli gizli öfke biriktirir. Ancak bir gün 'geçmişte kadınını üzen ' konuya dair negatif bir yorumda bulunduğunda kadını tarafından kinci olmakla suçlanabilir ve bu durumda önce büyük bir hayret duyar ardından da öfkesi bu kez kendi kadınına yönelir. Zira kadını, vaktiyle kendini üzen konuyu içinde halletmiş, eğer kırıldığı biri varsa onu çoktan bağışlamış ancak her ne hikmetse derdini saatlerce anlattığı erkeğine sorununun çözüldüğünü söylemeyi atlamış olabilir.

3. Kadınının duygularını önemsemez ama önemsiyormuş gibi davranır. İşte en ideal kombinasyon! Bu durumda her iki cins de kazanır. Nasıl mı? Her ne kadar kulağa sahtekarlık gibi gelse de hem erkek hem de kadın doğası için en elverişli kombinasyon budur. Erkek böylelikle kadınına bakım vermeyi ihmal etmemiş olacak aynı zamanda da gereksiz empati kurup sarsıntıdan etkilenmeyecektir.