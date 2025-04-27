Kelimelere takılma-2

İnternet yorumlarına bakıyorum:Tamamı büyük harfle ve noktalama işareti olmaksızın yazılan özne yüklem uyumu sıfır uzun yorumlar. Ben noktalama işareti olmadan yazılan yazıyı anlamıyorum. Söyleyince de kibir sanıyorlar. Hayır, gerçekten anlamıyorum. En az üç kez yüksek sesle anlamlandırmaya çalışmam gerekiyor. Bunu yapanların hepsi zannedildiği gibi eğitimsiz insanlar da değil. İçlerinde öğretmenler de var. Kendilerini uyarınca da 'Kelimelere takılma! Burayı da bu kadar ciddiye alma. Burası sosyal medya' diye de bir bahane bulmuşlar. İnsana yakışanın mesleğinin resmi olmak olduğunu gel de anlat bu sözüm ona öğretmenlere!

AH GARİBİM...

Bir başkası, sosyal medya sayfasında 'Bu sayfayı takipten çıkardım' diyor. Sayfanın bir paylaşımını beğenmemiş ve artık takip etmiyormuş. Aslında bunu ifade etmeye çalışıyor garibim. O zaman ne demeliydi? 'Bu sayfayı takipten çıktım.' O ne demek istemiş? Sanki bu çok ünlü de sözkonusu sayfa onu takip ediyor o da onu engellemiş gibi görünüyor. Bu eklerin ayrı ya da bitişik yazımına ne demeli? Ki bağlacının yanlış yazımı ile başlamıştı bu durum, şu anda bin beter. De-da ekleri, meli malılar Hindistan trafiği içindeki araçlar gibi! Hepsi kafasına göre hareket ediyor. Hayır anlamadığım eğitim düzeyimiz hep mi böyleydi, yoksa sosyal medyanın yazışan toplumu sadece bu gerçeği gözler önüne mi serdi?



AZ SATILAN

Kitap yazma iddiasında bir insanım. İngilizce deyimiyle bestseller değil less seller yani az satılan 9 kitabım var. Az satan değil az satılan dediğim hatırlatırım. Eskiden editörler vardı, kılı kırk yarardı. Şimdi öyle çok kitap çıkıyor ki ya editörler yetişemiyor ya hataları umursamıyor ya da düzgün editör kalmadı. Hoş, hepsi aynı kapıya çıkıyor. Bu durum sadece kitap piyasasında böyle sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Basılı gazetecilik internete kaydığından beri haber başlıkları da fecaat. Hata hata üstüne! Ayrıca içerik üretme yarışındaki siteler sık sık çeviri haberler yayınlıyor. Bu haberlerdeki Google çeviriler anlaşılmaz durumda. Ama necip Türk milleti pekala anlıyor. Anlamayan benim. Bakıyorum kimse çeviriden şikayet etmemiş yorumlarda. Hemen bir örnek vereyim: Şöyle yazıyor: " Köpekler ısırmaz. İnsanlar öyle."

YASAL UZAYLI

Öyle mi? Nasıl öyle? Şaka gibi bir ifade. Hemen anlıyorum hatanın sebebini. Haberin aslı şöyle olmalı. "Dogs don't bite. Human does." Peki bu ifade aslında nasıl çevrilmeli? 'Köpekler ısırmaz. İnsanlar ısırır.' Daha da beter bir çeviri örneği, 'diplomatik delilik' olarak da ele alınabilir. Tabii bu hata o ülkeye değil sayfanın çevirisine ait. İşte haber: 'Yeni Namibya başkanı D. Netumba, Namibya'ya giriş yapan ABD vatandaşlarından vize isteyeceklerini duyurdu. Tam onaylanmış vizesiz yakalanan her ABD vatandaşı 'yasadışı uzaylı' ilan edilecek.' Yasadışı uzaylı mı? Puhah! Yasal uzaylıysa sorun yok yani... Burada hata uzaylı olarak çvirisi yapılan 'Alien' sözcüğünde... Normalde bu sözcük yabancı anlamına gelir. İkinci anlamı ise uzaylıdır (uzaylı da bize yabancıdır ya). İki anlamlı bu sözcüğü çevirmek için bağlamına bakmak gerekir. Tabii bunu yapmak için de ggogle translate değil de insan olmak şarttır.

Aaah ah! Güler misin, ağlar mısın?