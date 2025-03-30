Zekat konusu

11 ayın sultanı Ramazan geride kaldı ve Allah bayrama ulaşmayı nasip etti. Ramazan ayı, oruç ayı. Oruç, özellikle bedensel nefsin terbiyesine yönelik önemli bir ibadet uygulaması. Sağlığı yerinde olanlar orucunu tuttu. Hem Allah rızası hem de sağlığına katkı sağladı. Peki nefis terbiyesi sadece bedensel mi olur?

Asla. Maddi şeylerden de feda ederek, 'vererek' de bu disiplinden istifade ederiz.

Zaten dinimiz, paylaşmak, fazlayı dağıtmak konusunda pek çok kıssa ile dolu ve bu özellikle emrediliyor. Her yıl malının kırkta birini vermek üzerine bir ibadet olan zekat da bu emirlerden biri. Siz zekatınızı tanıdığınız bir ihtiyaç sahibine/sahiplerine de verebilirsiniz.

Ben elimden geldiğince zaten çevremdekileri gözetmeye çalışırım ama zekat gibi senelik uygulamalarda biraz daha toplumun geneline fayda sağlayabilecek, katma değer yaratabilecek organizasyonları kollamaya çalışırım.

ÖNEMLİ OLAN NİYET

Elimden geldiği kadar dedik ya...

Zaten önemli olan niyet. Ben ne zaman yardım ya da bağış yapmak istesem hoş bir tevafuk gerçekleşir ve vermem gereken kişi ya da yer bana işaret edilir.

Çok şükür bu yıl da öyle oldu. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin şu paylaşımı dikkatimi çekti. Umarım sizin de nasibinizde destek olmak vardır.

Şimdiden iyi bayramlar dilerim.

"ÇESME ALPER ÇIZGENAKAT DEVLET HASTANESI iÇIN TARIHI BiR ADIM!

Şimdiye kadarki en önemli projemizi başlatıyoruz. Desteğinize İhtiyacımız var!

Çesme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi, siz değerli bağışçılarımızın desteğiyle hayati bir projeye imza atıyor.

Hastanenin acil servisinin eksiksiz hale gelmesi için büyük bir hazırlık başladı!

Acil servisler, hastanelerin en kritik bölümleridir ve burada yapılacak her iyileştirme hayat kurtarır. Bu projeyle, hızlı müdahale kapasitesini artırarak, daha donanimlı bir acil servis oluşturmayı hedefliyoruz.

PROJELENDIRME

Yakın zamanda projelendirme tamamlanacak ve net bir bütçe belirlenecek.O aşamada önemli bir maddi kaynağa ihtiyaç duyacağız.

Ancak böylesine büyük bir adımı atmadan önce hazırlıklı olmamız gerekiyor!

Bu nedenle Alper Çizgenakat Hastane Gönüllüleri Derneği olarak büyük bir bağış kampanyası başlatıyoruz.

Bu projenin hayata geçmesi için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Her bağış, bir hayatı kurtarabilir! Şimdiden katkılarınız için sonsuz teşekkürler. "