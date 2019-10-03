Daha önce de yazdım. Küçük Menderes Ovası hiç abartısız söylüyorum, dünyanın en bereketli tarım merkezlerinden biri konumunda. Yine tekrar edeyim, Ödemiş ilçesi ise hem Türkiye'nin en çok süt üreten bölgesi hem de bitkisel üretim yönünden müthiş bir potansiyele sahip. Şimdi tam da burada, konu hakkında görüşme yaptığım Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş'in farklı bir değerlendirmesi var.



FARKINDALIK SORUNU



Rıfat Eriş, "Bu büyük tarımsal avantajların hepimiz farkında mıyız acaba" diye soruyor. "Eğer bu hususta yeterince farkındalık varsa, o zaman niçin İzmir ekonomisinin geleceği ile ilgili hazırlanan projelerde bu gerçek dikkate alınmıyor" diyen Eriş, "İzmir'e ilişkin konuşulan turizm, ticaret ve limancılık hizmetleri gibi projeler Küçük Menderes Ovası'nın ekonomik yapısını çok da yansıtmıyor.

Bugün özellikle İzmir'in en doğusunda yer alan Ödemiş, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde ekonomi çok ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık üzerine kurulu bulunmakta.

Ancak bölgenin bu gerçekleri gerektiği şekilde anlatılamıyor ve duyurulamıyor.

Diğer yandan bölgede ciddi bir çölleşme tehlikesi başladı. Son yıllarda yer altı su kaynaklarında belirgin bir azalma görmekteyiz.

Bu konu acil olarak çözülmeli" şeklinde konuşuyor.



TEK ÇÖZÜM İHRACAT



Bu çerçevede ihracat en önemli çözüm yolu olarak ele alınmalı" mesajını veren Ödemiş Ticaret Odası Başkanı şöyle devam ediyor: "Tarımda patates, karpuz incir, kestane, salatalık gibi başlıca ürünler üretilirken, süs bitkileri, fidancılık alanında kendini kanıtlayan yöre halkı aynı zamanda süt hayvancılığında ülkemizde en yüksek kapasiteye ulaşmış durumda.

Fakat artık bundan sonra hedefimizi mutlaka ihracata yönelterek daha kaliteli üretime yönelmeliyiz." EKONOMİK ŞARTLAR ZORLUYOR

Eriş, bölge ekonomisinin neden ihracat odaklı yeni bir strateji benimsemesi gerektiğini şu görüşle ortaya koyuyor:

"Son zamanlarda üretim maliyetlerimiz döviz kuruna bağlı olarak hızla artıyor.

Artan bu maliyetler düşünüldüğünde ihracata odaklanmak zorunluluk haline geldi. Bizler Ödemiş Ticaret Odası olarak kurumumuzda açılan 'İhracat Destek Birimi' ile üyelerimize bu hususta yol gösterici olmaya başladık. Şu anda tek istediğimiz üyelerimizin ihracat yapmak çaba harcaması ve bize başvurmasıdır.

Üyelerimiz başvuru yaptığında uzmanlarımızla birlikte firmaların durumunu analiz edip, eksik yönlerini belirleyerek birlikte yol haritası çiziyoruz. Sonrasında da İhracat yapmak istedikleri ürünlerin g-tip koduyla pazar araştırması yapıyoruz.

Belirlenen hedef pazarda nasıl ve ne şartlarda rekabet etmeleri gerektiği ile ilgili firmaları bilgilendirerek, ihracat görüşmelerine hazırlıyoruz. Yapılan bu ön çalışmalarla da bölge üretiminin katma değerini artırarak üyelerimizin mümkün olduğunca ihracatta başarılı olmalarını hedeflemekteyiz."