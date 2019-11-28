Önce genel bilgi verelim. İzmir ilinde günde 6 bin ton süt toplanıyor.

Bunun dörtte biri yani 1500 tonu sadece Ödemiş ilçesinde üretiliyor.

Başka bir ifadeyle İzmir Türkiye'nin en çok süt üretilen ili, Ödemiş ise en çok süt üretilen ilçesi konumunda. İlçede aynı zamanda yılda 23 bin ton peynir imalatı yapılıyor. Kesin olmamakla birlikte bu büyük performans Ödemiş'i aynı zamanda peynir üretiminde de ülke lideri yapıyor. Ancak bu konuyla ilgili kamuoyunda ciddi bir farkındalık sorunu var. Yani ilçe patates ile anılıyor fakat Ödemiş'in asıl büyük zenginliği tam anlamıyla fark edilemiyor. Bu çerçevede ilçe yöneticilerinin ve sektör temsilcilerinin de ciddi bir özeleştiri yapmalarını bugüne kadar hep dillendirmeye çalıştım, bugün de aynı şeyi söylüyorum.



GENİŞ KATILIMLI ETKİNLİK - Tabii bu alanda meydana gelen güzel gelişmeleri de anlatmaktan ayrı bir haz duymaktayım.

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Ödemiş Ticaret Odası öncülüğünde çok anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Anlamlı diyorum çünkü bu toplantı herhalde Ödemiş ilçesinin ulusal ve uluslararası bir peynircilik merkezi olma sürecinde yeni bir milat teşkil edecek. Tam adıyla söylersek, Ödemiş Ticaret Odası tarafından "Garanti Markası" alınan "Ödemiş Teneke Tulum Peyniri" ve "Ödemiş Tulum Lor Peyniri"nin lansman toplantısının açılış konuşmasını yaptıktan sonra sunuculuk görevini de şahsen üstlendim.

Etkinliğe Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, CheeseLife Dergisi'nden Prof. Dr. Yavuz Öztürkler ve Avukat Metin Öztürk , STK'lar, Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve üreticiler katıldı. İlçe Kaymakamı Dayıoğlu'nun konuya ve Ödemiş'in peynircilik vizyonuna yaklaşımını çok olumlu buldum, devamının geleceğinden eminim.



GARANTİ MARKA NE ANLAMA GELİYOR - Gelelim Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş'in konuşmasına... Eriş, "Ödemiş Teneke Tulum ve Lor Peyniri'nin Garanti Marka İşaretini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şunu özellikle belirtmeliyim ki 'Garanti Markası', 'Coğrafi İşaretten' farklıdır ve bunun ayrımının yapılması gerekmektedir. Garanti Marka bir malın veya hizmetin ayırt edici özelliklerinin belli standartlarının üzerinde olması ve bu markayı alan kurum tarafından garantörlük sağlanarak kullanılmasıdır" diyor.

Daha doğrusu bundan böyle artık İzmir tulumu yerine "Ödemiş Teneke Tulumu" denilmesi resmi olarak belgelenmiş oluyor. Bu vesile ile Başkan Rıfat Eriş ve yönetim kurulu üyelerini samimiyetle kutlamak lazım. Önemli bir işi başardılar.

Yazının başında da vurguladığım gibi bu toplantı Ödemiş'in peynircilik vizyonunda yeni ve güzel gelişmelere yol açacak.

Nihai hedef mutlaka ihracat olmalı. Bu uzun vadeli ve zorlu bir süreç ama yine uzun vadede başka bir seçenek yok...