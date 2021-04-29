TARİŞ markasını, özellikle Ege bölgesinde bilmeyenimiz yoktur. Ama ben yine de, yeri gelmişken, bu çok köklü kuruluşumuz hakkında kısa bir bilgi vereyim. TARİŞ, kökleri 1910'lu yıllara kadar uzanan, başlangıçta incir ve üzüm daha sonra pamuk ve zeytinyağı ürünleri temelinde örgütlenen dört kooperatif Birliğinin ortak adı. Bu dört Birliğin her biri ayrı tüzel kişiliğe sahip. "TARİŞ" kelimesi, kuruluş yıllarında Birliğe destek olan bankalardan Ziraat Bankası ile İş Bankası'nın ilk hecelerinden oluşuyor. TARİŞ, bugün, Ege Bölgesi'nde 7 ilde, yaklaşık 100.000 üretici ortağın örgütlendiği, 97 kooperatifin bağlı olduğu dört ayrı üretici örgütünün ortak markası olmaya devam ediyor.



TÜRKİYE'NİN PAMUK DEVİ

- Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ise, TARİŞ ortak ismini kullanan dört Birliğin en büyüğü konumunda. İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği olarak 1949 yılında kurulan Birlik 2005 yılından itibaren "yağlı tohumlar"ı da iştigal konusuna dahil etmiş ve unvanını "S.S. TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği" olarak değiştirmiş bulunuyor. TARİŞ Pamuk, Ege bölgesinde 7 ilde, 41 Kooperatifi, 20,000'i aşkın ortağının yanı sıra, bitkisel yağ, yem, pazarlama ve sigorta alanlarında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ile Türkiye'nin pamuk konusunda faaliyet gösteren en büyük Kooperatif Birliği.



İLLE DE SİYASET - Şimdi gelelim bugünkü konumuza; TARİŞ Pamuk bünyesindeki 41 kooperatiften birinde, Aydın / Koçarlı Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde son dönemde olumsuz gelişmeler yaşanıyor.

Yapılan Mali Genel Kurulda, yönetim ibra edilmeyince düşmüş oldu. Kooperatif olağanüstü seçimli yeni genel kurula gidecek. Ancak konu bakınız nasıl siyasete alet edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde ulusal bir TV kanalının sabah programında, TARİŞ Pamuk'un 41 kooperatifinin sadece 1'inde yaşanan mali olumsuzluklar, adeta tüm TARİŞ'e mal edilerek, bundan siyasi malzeme çıkarılmaya çalışılıyor. Yazıktır, günahtır, ayıptır... Niye işin aslını araştırmadan, soruşturmadan ve doğrusunu öğrenmeden konuyu hemen siyasi alana çekip, yanlış ve haksız yorumlar yapıyorsunuz?

Koca bir camiayı, Türkiye'nin yüz akı bir dev bir markayı neden töhmet altında bırakıyorsunuz?



ÇİFTÇİ BAŞIMIZIN TACI

- TARİŞ Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ile uzun bir görüşme yaptım ve son durumu sordum.

Faruk Aydın, özetle, şunları söylüyor:

"Bu çok istisnai bir olay. Ayrıca Birliğimiz ve kooperatiflerimizin bağlı olduğu yasal mevzuat çerçevesinde kooperatif ortağı üreticilerimizin sorumluluğu yalnızca taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olup basında yer alan kooperatif borçlarının ortaklar tarafından ödeneceği bilgisi gerçeği yansıtmıyor. Açıkça ifade ediyorum. Koçarlı Kooperatifimizin hiçbir ortağını mağdur etmeyeceğiz. Çiftçimizin pamuğunu biz alacağız. Müfettişlerimizin çalışmaları devam ediyor. Üreticilerimiz müsterih olsunlar. Çiftçimiz başımızın tacıdır. Onların hak ve hukukunu sonuna kadar koruyacağız." İzliyoruz...