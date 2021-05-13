Daha bundan bir ay önce, "Türkiye'de Yabancılar Tarım Arazisi mi Topluyor?" başlıklı yazımda konuyu ele almıştım. Evet, maalesef bu güzel ülkenin tarım ve gıda sektöründe yalan rüzgârı olanca hızıyla devam ediyor. Tekrar yazıyorum;

"Şubat 2021 itibariyle yabancılar Türkiye'de 16 milyon 260 bin metrekare tarım arazisine sahip bulunuyor!

Yani yabancı uyrukluların satış yoluyla ülkemizde edindikleri tarım vasıflı aktif taşınmazların büyüklüğü 16 milyon 260 bin metrekare. Bu yeterli değilse, biraz daha ayrıntılı yazayım. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) kayıtlarında, 07.02.2021 tarihine kadar yabancı gerçek kişilerin satış vb. yollarla edinmiş oldukları tarım vasıflı aktif taşınmazlar (tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, fındıklık vb.) 16.265.176 m2 olarak görülüyor!" Bunlar gerçek rakamlar! Ama tabii yalan ve yanlış haber imal etmek serbest, yani uydur uydur söyle!

■ TÜRKİYE ELDEN GİTMİ-

YOR - Peki konu nedir diye soracak olursanız; iki hafta kadar önce, "Bill Gates Trakya'da arazi satın aldı," şeklinde çıkan bir haber doğal olarak medyada geniş yer buldu. Söz konusu arazi büyüklüğünün de 56 bin dönüm olduğu ifade edildi. Her zaman olduğu ve olacağı gibi, yine en eğitimli diye bildiğimiz insanlar dahi, "Acaba doğru mu?" sorusunu sormak yerine başladılar siyasi ve ideolojik safsataya!

Köşe yazarları konuyu tartışmaya açtılar, çünkü 'Türkiye elden gidiyordu', dahası 'Vatan toprakları emperyalistlerin eline geçiyordu!' Bir milletvekili olayı sahi zannedip, TBMM gündemine getirdi! Değerli okurlar, bakınız, çok açık ve seçik yazıyorum. Türkiye'nin yaklaşık 24 milyon hektar ekilebilir tarım arazisi (arable land) var. Bu büyüklük 240 milyon dekara (dönüm) tekabül ediyor. Ancak ne yazık ki ülke tarımının en önde gelen temel sorunu olan aşırı parçalanmış arazi yapısı sonucu 32.5 milyon tarım parseli ve 40 milyondan fazla hissedarı bulunuyor.

Ayrıca tarımsal işletmelerin yüzde 81'i 100 dekardan küçük işletme büyüklük gruplarında yer alıyor.

■ ARAZİ SATIŞININ SINIRLARI

VAR - Yani rakamların dili şunu söylüyor: "Türkiye'de satılık büyük arazi bulmak gerçekten çok zor. Sektörün biraz içinde olanlar bahsi geçen 56 bin dönüm satılık arazi satışının imkansız olduğunu hemen anlar. Şu denilebilir; madem fazlasıyla parçalı arazi mevcut, o zaman parça parça topluyorlardır! Bu da çok uzak ihtimal. Çünkü 50 bin ya da 100 bin dönüm gibi tarım arazisini zaman içinde toplamak hem çok güç hem de bu kadar küçük parseli yan yana bulmak mümkün değil. Yanı sıra bu arazi toplama süreci bölgede çabuk dikkat çeker ve çevrede duyulur. Teyit. org konuyu şöyle noktalıyor: "Yabancılara toprak satışı, özellikle tarım arazisi satışı zaten sınırlanmış durumda. Tapu Kadastro Kanunu'na göre yabancıların edinebilecekleri toplam alan, ilçe yüzölçümünün yüzde 10'unu ve kişi başı da ülke genelinde 30 hektarı geçemiyor.

Şirketler için bu rakam değişebiliyor ama bunun için de 'onaylanmış' bir yatırım projesi lazım."

■ KOMPLO TEORİLERİ BİTMEZ

- Yazının başında, yabancıların elinde bulunan tarım arazilerinin sadece 16 bin dönüm olduğunu vurguladım.

Bu rakamın da toplamın yalnızca 15 binde 1'ine karşılık geldiğinin altını dikkatle çizeyim. Ortada hiçbir somut bilgi, belge ve kanıt yok. Ama biz bu uydurma habere inanmak için elimizden geleni yapıyoruz! Diğer yandan şu ihtimal göz önüne alınabilir mi? Başka bir ifadeyle yabancılar mesela dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates, Türkiye'de yerli ortaklar eliyle arazi toplayabilir mi? Olabilir, mümkündür.

Fakat bu alımların on binlerce veya yüz binlerce dönüm büyüklüğe ulaşması da ancak komplo teorileri ile açıklanabilir!

Son söz; bu ülkenin tarım ve gıda sektöründe komplo teorileri bitmez!